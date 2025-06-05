  • 5 Июня, 14:40
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Женщина провалилась в трёхметровый колодец в Абае

МЧС спасло женщину.

Сегодня, 14:00
АВТОР
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Кадр видео Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00
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Фото: Кадр видео

В городе Абай, в 3-м микрорайоне, спасатели провели успешную операцию по извлечению женщины, упавшей в открытый колодец, передает BAQ.KZ.

Инцидент произошёл накануне: женщина 1974 года рождения провалилась в незакрытый колодец глубиной около трёх метров и не смогла выбраться самостоятельно.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС, установили лестницу и помогли женщине выбраться. Пострадавшую осмотрели медики — её передали в руки скорой помощи.

После спасения колодец был немедленно закрыт крышкой, чтобы предотвратить возможные повторные инциденты.

Спасатели напоминают: при возникновении чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112.

В феврале мы писали о том, что мужчина упал в трёхметровый колодец в Актобе.

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