Женщина зарезала мужчину во время конфликта в Шымкенте

В Шымкенте женщину осудили за убийство мужчины во время конфликта. Суд с участием присяжных заседателей приговорил ее к 10 годам лишения свободы.

Что произошло

Как установлено в суде, трагедия произошла 20 мая 2026 года около 13:00 во дворе одного из домов микрорайона Самал-3.

Между женщиной и мужчиной возник конфликт, в ходе которого подсудимая один раз ударила потерпевшего ножом в правую часть грудной клетки. От полученного ранения мужчина скончался.

Как проходил суд

Уголовное дело рассмотрел специализированный межрайонный суд по уголовным делам Шымкента с участием присяжных заседателей.

Какой вынесли приговор

Присяжные признали вину подсудимой доказанной. Суд признал женщину виновной по части 1 статьи 99 Уголовного кодекса РК – убийство и назначил ей 10 лет лишения свободы.

Отбывать наказание осужденная будет в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Кроме того, суд постановил взыскать с осужденной 20 млн тенге в пользу потерпевших.

Приговор вступил в законную силу.