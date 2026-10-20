Женщина зарезала мужчину во время конфликта в Шымкенте
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В Шымкенте женщину осудили за убийство мужчины во время конфликта. Суд с участием присяжных заседателей приговорил ее к 10 годам лишения свободы.
Что произошло
Как установлено в суде, трагедия произошла 20 мая 2026 года около 13:00 во дворе одного из домов микрорайона Самал-3.
Между женщиной и мужчиной возник конфликт, в ходе которого подсудимая один раз ударила потерпевшего ножом в правую часть грудной клетки. От полученного ранения мужчина скончался.
Как проходил суд
Уголовное дело рассмотрел специализированный межрайонный суд по уголовным делам Шымкента с участием присяжных заседателей.
Какой вынесли приговор
Присяжные признали вину подсудимой доказанной. Суд признал женщину виновной по части 1 статьи 99 Уголовного кодекса РК – убийство и назначил ей 10 лет лишения свободы.
Отбывать наказание осужденная будет в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
Кроме того, суд постановил взыскать с осужденной 20 млн тенге в пользу потерпевших.
Приговор вступил в законную силу.
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