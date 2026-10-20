Женщину зажало в машине после ДТП в Кокшетау
20 Октября 2026, 22:49
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20 Октября 2026, 22:4920 Октября 2026, 22:49
68Фото: МЧС РК
В Кокшетау спасатели МЧС деблокировали женщину, пострадавшую в ДТП. Авария произошла на автодороге Кокшетау — Атбасар, в районе дачного массива. По данным МЧС, столкнулись два легковых автомобиля.
Прибывшие на место спасатели с помощью аварийно-спасательных инструментов деблокировали дверь одной из машин. Пострадавшую 1990 года рождения передали бригаде скорой медицинской помощи.
В МЧС напомнили, что в случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.
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