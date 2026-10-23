Жеребец дал отпор всаднику и стал звездой TikTok

Необычное видео с жеребцом, который не испугался всадника и дал отпор, стало популярным в казахстанском TikTok. Ролик набрал 1,7 млн просмотров, 185,8 тысячи лайков и почти четыре тысячи комментариев. Пользователей впечатлили сила животного и то, как быстро закончилась попытка его приструнить, передаёт BAQ.KZ.

На кадрах, снятых в степи на закате, виден табун лошадей. Один из жеребцов находится в стороне от остальных. К нему приближается человек верхом на лошади и, судя по происходящему, пытается отогнать животное, замахиваясь кнутом.

Однако жеребец не отступает. Вместо того чтобы убежать, он резко приближается к лошади с всадником и толкает её мордой. В результате всадник теряет равновесие и падает на землю.

Видео опубликовал пользователь TikTok. Ролик вызвал большой интерес: под ним оставили 3876 комментариев.

«Настоящий вожак»: как отреагировали пользователи

Большинство комментаторов восхитились поведением жеребца. Многие решили, что он защищал свой табун и не хотел подпускать к нему посторонних.

«Духовитый конь, на толпу попёр», — написал один из пользователей. Комментарий собрал более 4,6 тысячи лайков.

Другие зрители обратили внимание на то, как эффектно выглядела сцена на фоне заката.

«Снял отлично! Музыку наложил в точку!» — отметила пользовательница Марика, добавив на казахском, что жеребец будто сам пришёл выяснять отношения. «Өте жақсы мезет пен көріністі түсіріпсің, бауырым» («Ты снял отличный момент и красивую картину, брат»), — написал другой зритель.

Некоторые комментаторы предположили, что животное могло быть главным жеребцом в табуне.

«Это его табун, он вожак, защищает свою территорию», — говорится в одном из комментариев. «Вот он красавец! Настоящий глава семейства! Респект», — написала ещё одна пользовательница.

Нашлись и те, кто с юмором отнёсся к произошедшему.

«Бір өзі келіп айырып кетті ғой» («Сам пришёл и всех разогнал»), — пошутил один из зрителей.

Впрочем, не все одобрили действия человека. Часть пользователей задалась вопросом, зачем было приближаться к жеребцу и пытаться напугать его.

Почему жеребцы защищают свой табун

Поведение животного на видео заинтересовало зрителей не случайно. В естественных условиях лошади живут социальными группами, внутри которых складываются устойчивые отношения.

В табунах, состоящих из кобыл и молодняка, взрослый жеребец нередко выполняет защитную функцию. Он следит за окружающей обстановкой и может отгонять других жеребцов, особенно если воспринимает их как соперников.

При этом отношения между лошадьми сложнее простого разделения на вожака и подчинённых. Внутри группы существует иерархия, которая проявляется в доступе к ресурсам, поведении при встречах и взаимодействии между животными. Лидерство в передвижении табуна и положение в социальной иерархии не всегда принадлежат одному животному.

Жеребцы могут демонстрировать силу разными способами: прижимать уши, вытягивать шею, резко приближаться к сопернику, угрожать укусом или ударом копытами. Физическое столкновение обычно становится продолжением такого предупреждающего поведения. Именно поэтому попытка напугать жеребца или приблизиться к нему верхом может быть опасной. Крупное животное способно резко изменить направление движения, толкнуть другую лошадь или нанести удар.

Кадры произвели сильное впечатление на пользователей. Многие увидели в поведении животного проявление силы, независимого характера и стремления не подпускать чужаков к своему табуну.