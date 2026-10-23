Жилой фонд Костаная в зоне риска. Дома ветшают, программы реновации нет. Кто виноват и что делать?!

В Костанае серьезные проблемы с жилым фондом. Треть домов была построена больше полувека назад, ещё 300 введены в эксплуатацию в шестидесятых годах прошлого столетия. Тем не менее областной программы реновации, где было бы обозначено, как и когда будут обновлять старое жилье, в регионе по-прежнему нет. В феврале приняли городскую программу, исполнение которой возложили на частное ТОО. Однако полноценно опробовать не удалось и её: в городе произошло ЧП с обрушением кровли на давно признанном аварийным жилом строении. И хотя власти заявляют, что жильцов переселили в съемные квартиры по городской программе реновации, это не совсем так. Концепцию спешно обкатывали на жильцах рухнувшего дома, хотя документ предполагает другой маршрут: сначала людей переселяют из ветхого жилья, чтобы потом его снести. И не допустить риски для жизни проживающих. Но в Костанае одно ЧП сначала поставило с ног на голову реализацию городской программы, а теперь никак не дает принять областную.

Ветхих много, а аварийных всего пять

Согласно официальным данным, в Костанае 1400 многоквартирных жилых домов. Из них три дома относятся к постройке 1940 годов, 140- 1951 годов, 262 - 1961-1970 годов, 226 домов были построены с 1971 по 1980 годы, 250 - с 1981 по 1990 годы. И за годы независимости возведено более 300 домов.

Количество жилых многоэтажек, которым давно перевалило за 70, впечатляет. Особенно на фоне той же официальной статистики. В этом списке аварийными значатся всего пять домов. Среди них и двухэтажка, на которой в марте этого года рухнула кровля, её до сих пор не снесли. Жильцы дома сейчас живут в съемных квартирах, и когда переедут в новое жилье - неизвестно.

baq.kz/Аскар Кенжетаев

Городскую программу реновации в Костанае приняли в феврале этого года, но реализовать ее так, как она предусматривает, не успели. В марте пришлось срочно расселять жильцов аварийного дома.

"Программа предусматривала совсем другой подход к переселению. Сначала строится новый дом для расселения жильцов аварийных домов. Когда жилье готово, люди в него переходят. Потом их старый дом рушат и на месте него строят новый", - сообщил Мирлан Омаров, руководитель ТОО "ЖКХ- Ремонт", оператор городской программы реновации.

baq.kz/Аскар Кенжетаев

Квартиры готовы, документы нет

По его словам, с костанайской программой реновации все пошло не так из-за ЧП. Чтобы люди не остались на улице, местный частный застройщик расселил людей за свой счет в съёмное жилье. В это же время предприниматель достраивал многоквартирный дом, в котором до конца года должен предоставить квартиры жильцам аварийного жилья.

Согласно пунктам городской программы, жителей дома с рухнувшей крышей расселят в новом по принципу квадрат на квадрат. Поэтому злополучную постройку до сих пор не снесли. Жильцы должны подготовить все документы на старые квартиры, чтобы получить аналогичную площадь.

Однако недавно выяснилось, что и тут всё пошло не так. На сегодняшний день документы на ветхую квартиру успел подготовить лишь один собственник из восьми.

"Новый дом по ул. Джамбула готов к заселению. Но мы не можем вручить ключи от новых квартир, пока все жильцы аварийного дома по ул. Кочубея, 9 не предоставят нам документы собственников", - отметили в частной компании-застройщике.

Но и бесконечно снимать квартиры жильцам аварийного дома за свой счет они тоже не могут. Да и программа реновации этого не предполагает.

"Такой вариант пришлось применить из-за мартовского ЧП. Жить в доме с рухнувшей кровлей было опасно, в бюджете денег на расселение людей не было, хотя акимат пообещал выделить средства на подведение коммуникаций для будущей новостройки", - сообщили в фирме-застройщике.

baq.kz/Аскар Кенжетаев

Одним словом, частный застройщик оказался главным заинтересованным лицом в истории с обвалившейся кровлей. Он планирует извлечь прибыль после возведения нового дома на месте старого, поэтому пошёл на уступки и снял людям жилье за свой счет. Но теперь эти уступки слишком дорого ему обходятся. Во-первых, предприниматель не ожидал, что аренда затянется на такой долгий срок. Во-вторых, у многих жильцов аварийного дома всплыли серьезные проблемы с документами: у кого-то их нет, кто-то вообще не собственник. Процесс оформления может затянуться надолго, а без него - ни людей не переселить, ни старый дом не снести.

"Документы застройщику нужны не только, чтобы предоставить квартиры в новом доме согласно квадратуре в старом, но, и чтобы можно было снести аварийную двухэтажку. На ее месте частник планирует построить новую современную высотку, чтобы продавать в ней квартиры по коммерческой цене. В этом и есть суть программы реновации: частник переселяет людей в новое жилье, но взамен получает возможность вместо их старого дома возвести новый и получить прибыль", - отметили в отделе жилищных отношений акимата Костаная.

Так что с областной программой реновации?

Вопрос прибыли для частных застройщиков Костаная, которые рискнут работать по программе реновации спорный. Пока городские власти совместно с компанией-застройщиком пытаются решить проблему с расселением жильцов одного-единственного аварийного дома по городской программе реновации, в регионе пытаются принять областную.

Дело в том, что в июле этого года вступил в силу Жилищный Кодекс, который обязывает создать единую областную программу реновации. Её обсуждали уже - с депутатами областного маслихата и представителями строительных компаний, но так и не приняли.

"Мы два раза обсуждали новую программу с участием депутатов Маслихата и представителями ассоциации строителей, но пока есть разноглася по некоторым пунктам. В программе нужно обозначить инвестора, который и будет заниматься строительством новых домов вместо старых. И сделать единым оператором программы один госорган", - сообщил заместитель руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области Ануар Едрисов.

Инвесторам, на которых хотят возложить весь процесс обновления старого жилого фонда, понятно еще меньше. Они хотят четко знать, на каких условиях будут сносить ветхие дома и строить новые, кто будет благоустраивать территорию вокруг, какую выгоду из этого извлекут.

Но так как программа все еще не принята, вопросы не разрешены- желающие обновлять старые малоэтажки в очередь не выстраиваются. По словам застройщиков, на данном этапе непонятно даже, на застройку какой территории они могут рассчитывать. Ведь не на месте каждого ветхого дома можно возвести новый современный, который займет гораздо большую площадь. Новостройкам просто негде будет развернуться, потому что старые двухэтажки занимают минимум места и, как правило, площадь вокруг них не благоустроена ни детскими площадками, ни крупными магазинами.

Обрушился карниз и часть фасада в центре города

Областную программу реновации ждут и в местных ПКСК. Ведь многие из них содержат по несколько десятков домов старых построек. В одном из таких недавно произошло еще одно ЧП.

В двадцатых числах октября на доме, расположенном в самом центре города обвалился карниз и разрушилась часть фасада. Жители записали видео и обратились к властям. Они сообщили: дому уже больше 60-ти лет, а капитальных ремонтов практически не было.

"Карниз оторвался и просто сорвался вниз, потом рухнула часть фасада. Хорошо, что никого не было рядом с домом. Иначе неизвестно, как бы все это закончилось", - рассказал житель дома Иван Каюмов.

baq.kz/Аскар Кенжетаев

Его соседка Галия сообщила, что из-за обвала карниза, посыпались мелкие крошки штукатурки.

"Мы больше переживали за то, что провисшая часть карниза сорвется и еще на кого-нибудь упадет, потому что восстановили его только через день", - посетовала женщина.

Четырехэтажный дом состоит в одном их самых старейших ПКСК Костаная -"Виктория".

"Дом 1961 года постройки, капитально практически не ремонтировался. Крышу жители делали по программе отдела ЖКХ т в рассрочку лет 10 назад. Фасад облицовывали не так давно. Конечно, дом нуждается в капитальной переделке, но он не относится к ветхим, поэтому, когда до него дойдет очередь - неизвестно", - сообщила председатель ПКСК "Виктория" Наталья Тарасенко.

baq.kz/Аскар Кенжетаев

Для таких домов у властей есть еще одна программа - по улучшению архитектурного облика города. Но она касается лишь жилья, расположенного вдоль центральных улиц и проспектов, что тоже играет не в пользу ветхих домов города.

За 5 лет по программе обновления фасадов домов в центральной части Костаная удалось улучшить внешний облик 150 многоэтажек. На это ушло около 1,5 млрд тенге из бюджета. Например, на переделку фасада одного из таких домов в прошлом году выделили беспрецедентно большую сумму - 350 млн тенге. Акимат его называет образцово-показательным.

Но это не отменяет того, что жильё, которое не видно глазу, давно обветшало. Об этом жители не раз заявляли и просили пересмотреть подход к ремонту старых малоэтажек. Но пока ничего не изменилось: власти по-прежнему выделяют миллиарды на обновление домов вдоль центральных улиц и проспектов, не замечая, как скрытые от глаз чиновников, ветшают всё больше.

В списках аварийных не значатся

Впрочем, как оказалось, разделение на ветхие и аварийные - условное. И попасть в число аварийных и подлежащих реновации удается далеко не всем. Признание дома аварийным процедура скорее формальная и может не отражать реального состояния жилого фонда города.

В этом убедились жильцы другого ветхого двухэтажного дома, на котором летом прошлого года рухнула часть стены. Жильцы хором заявляли, что не раз просили признать дом аварийным. Но тогда выяснилось: чтобы это сделать, нужно нанять независимого оценщика за свой счет, потом предоставить его заключение на рассмотрение жилищной комиссии. И только после этого комиссия, рассмотрев все за и против, возможно, признает дом аварийным.

baq.kz/Аскар Кенжетаев

Руководитель обслуживающей компании пояснила: жильцы так и не смогли найти деньги на независимую оценку, потому формально дом по-прежнему жилой и в списке аварийных не значится. Но он тоже 1960 года постройки, в нем давно обветшали и кровля, и стены, и фасад. Внутри - деревянные лестницы и узенькие проемы.

"Мы давно предлагали жителям дома по ул. Мауленова, 9А поучаствовать в программе, по которой можно взять беспроцентный кредит на ремонт фасада и кровли, потом за него рассчитываться в течение нескольких лет. Но они этого не сделали", - отметили в отделе жилищных отношений акимата Костаная.

baq.kz/Аскар Кенжетаев

В очередном проблемном доме всего восемь квартир, как и в других подобных. Большинство жильцов либо пенсионеры, либо вообще не собственники, поэтому даже небольшой кредит никто не осилит. Получается еще одна костанайская двухэтажка буквально дышит на ладан. При этом считается ветхой, но не аварийной, поэтому внимания на неё никто не обращает.

"Потому что, если постоянно заботиться о внешнем облике и не обращать внимания на состояние самих домов, ситуация не улучшится. Менять нужно все кардинально - от крыши до коммуникаций, а лучше сносить и строить новые", - заявили представители несколько городских ПКСК и ОСИ.

baq.kz/Аскар Кенжетаев

Старые, ветхие и аварийные

Все эти спорные моменты и возмущения могла бы урегулировать областная программа реновации и четкое деление на старые, ветхие и аварийные дома. А также прописать обязанности жильцов, представителей ПКСК или управляющих компаний и застройщиков.

Но программа стоит. В связи с чем списки аварийных домов официально не расширяются, а городские структуры озабочены лишь внешним видом. Если же обратиться к статистике, то она не радует. Всего за год с небольшим в Костанае произошли частичные обвалы сразу на трех домах. Один из них давно был в числе аварийных, второй не попал туда только потому, что жильцы не могут оплатить экспертизу, а на третьем обрушение произошло, не смотря на недавний ремонт.

Последний факт лишь подтверждает - с костанайским жилищным фондом назрели серьёзные проблемы. И если программа реновации затянется на неопределенный срок, проблемы будут усугубляться, а риски в преддверии зимы возрастут в разы.