Жители поселка под Актау пожаловались на разбитые дороги и отсутствие освещения

Жители поселка Промзона-1, ВСО-1 под Актау обратились к властям с жалобами на отсутствие уличного освещения и плохое состояние дорог.

Как сообщает Lada.kz, по словам местных жителей, в темное время суток детская площадка остается без освещения, что вызывает беспокойство у родителей. Они опасаются за безопасность детей, которые продолжают играть на площадке вечером.

«Самое страшное — вечером наши дети продолжают играть на детской площадке в полной темноте! Нет нормального освещения, и родители переживают за безопасность своих детей», — говорится в обращении.

Еще одной проблемой стали внутрипоселковые дороги. После дождей и снегопадов улицы покрываются грязью и лужами, из-за чего передвигаться по ним становится сложно. Особенно неудобно, отмечают жители, родителям с маленькими детьми.

Жители просят установить уличное освещение, в том числе возле детской площадки, привести дороги в порядок и обозначить сроки проведения работ.

В акимате Актау 16 октября сообщили, что специалисты проведут визуальный осмотр детской площадки, опор уличного освещения и внутрипоселковой дороги на улице ВСО-1. В обследовании также примут участие сами заявители.