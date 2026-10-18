Жители поселка под Актау пожаловались на разбитые дороги и отсутствие освещения
В акимате пообещали обследовать проблемные участки вместе с жителями и принять решение по итогам проверки.
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Жители поселка Промзона-1, ВСО-1 под Актау обратились к властям с жалобами на отсутствие уличного освещения и плохое состояние дорог.
Как сообщает Lada.kz, по словам местных жителей, в темное время суток детская площадка остается без освещения, что вызывает беспокойство у родителей. Они опасаются за безопасность детей, которые продолжают играть на площадке вечером.
«Самое страшное — вечером наши дети продолжают играть на детской площадке в полной темноте! Нет нормального освещения, и родители переживают за безопасность своих детей», — говорится в обращении.
Еще одной проблемой стали внутрипоселковые дороги. После дождей и снегопадов улицы покрываются грязью и лужами, из-за чего передвигаться по ним становится сложно. Особенно неудобно, отмечают жители, родителям с маленькими детьми.
Жители просят установить уличное освещение, в том числе возле детской площадки, привести дороги в порядок и обозначить сроки проведения работ.
В акимате Актау 16 октября сообщили, что специалисты проведут визуальный осмотр детской площадки, опор уличного освещения и внутрипоселковой дороги на улице ВСО-1. В обследовании также примут участие сами заявители.
«По результатам проведённого осмотра будет принято соответствующее решение. Ситуация находится на контроле», — сообщили в ведомстве.
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