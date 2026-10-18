Жителя Астаны арестовали на 15 суток за нарушение общественного порядка

Жителя Астаны арестовали на 15 суток за появление в обнажённом виде в общественном месте.

Материалы дела специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям столицы рассмотрел 17 октября. Согласно обстоятельствам дела, мужчина находился обнажённым в общественном месте в присутствии посторонних людей.

В суде отметили, что его действия грубо нарушили нормы общественной морали и общественный порядок, продемонстрировали неуважение к окружающим и оскорбили человеческое достоинство и спокойствие граждан.

Мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Суд признал его виновным по части 1 статьи 434 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях и назначил административный арест сроком на 15 суток.