Жителя Астаны арестовали на 15 суток за нарушение общественного порядка
Мужчина появился обнажённым в общественном месте. В суде он признал вину и раскаялся.
18 Октября 2026, 23:11
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18 Октября 2026, 23:1118 Октября 2026, 23:11
144Фото: Pixabay.com
Жителя Астаны арестовали на 15 суток за появление в обнажённом виде в общественном месте.
Материалы дела специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям столицы рассмотрел 17 октября. Согласно обстоятельствам дела, мужчина находился обнажённым в общественном месте в присутствии посторонних людей.
В суде отметили, что его действия грубо нарушили нормы общественной морали и общественный порядок, продемонстрировали неуважение к окружающим и оскорбили человеческое достоинство и спокойствие граждан.
Мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном.
Суд признал его виновным по части 1 статьи 434 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях и назначил административный арест сроком на 15 суток.
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