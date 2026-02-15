Жителя Семей задержали за пьяный дебош в автобусе
В отношении мужчины составлены материалы сразу по двум статьям.
Сегодня 2026, 14:15
Фото: Pixabay.com
48-летний мужчина устроил скандал в общественном транспорте. Видео происшествия ранее появилось в социальных сетях, передает BAQ.KZ.
Сообщается, что пассажир находился в состоянии алкогольного опьянения, громко выражался нецензурной бранью и нарушал общественный порядок. После публикации записи в интернете сотрудники полиции быстро установили его личность и задержали нарушителя.
В отношении мужчины составлены материалы сразу по двум статьям — за мелкое хулиганство и нарушение правил пользования транспортом. Дело направлено в суд.
В полиции напомнили, что агрессивное и аморальное поведение в общественных местах недопустимо и будет пресекаться в соответствии с законом. Граждан просят сообщать о правонарушениях по номеру 102.
