Зима наступает, ветер крепчает: объявлено штормовое предупреждение

В пятницу, 23 октября, сразу в нескольких регионах Казахстана ожидаются снег, сильный ветер, туман и гололёд. Пока восток страны готовится к зимней погоде, на юге прогнозируют пыльные бури, а на западе воздух прогреется до 18 градусов, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Казгидромет.

Где ожидаются снег и метели

В Восточно-Казахстанской области прогнозируют дождь со снегом, преимущественно снег, гололёд, метель и туман. Температура составит от −4 до +4 градусов, ветер усилится до 15–20 м/с.

Похожая погода ожидается в области Абай: от −3 до +4 градусов, осадки в виде дождя и снега, метель, гололёд и туман.

В Северо-Казахстанской и Павлодарской областях также возможны дождь со снегом, преимущественно снег, гололёд и туман. Ветер местами достигнет 15–20 м/с.

В Алматинской области прогнозируют дождь со снегом, местами сильный снег в горах, туман и ветер 18–23 м/с. В районе Алаколя температура опустится до −4 градусов.

На юге – пыльные бури, в горах – морозы

В Кызылординской области ожидаются пыльные бури и ветер 15–20 м/с с порывами до 25 м/с. Ночью температура местами опустится до −3 градусов.

В Туркестанской области прогнозируют туман и сильный ветер, местами до 23–28 м/с. Ночью в горных районах возможны заморозки до −2 градусов.

В Жамбылской области ожидаются туман, ветер 15–20 м/с и ночные заморозки до −3 градусов.

В области Жетысу ветер усилится до 23–28 м/с, местами его порывы достигнут 30 м/с и более. В горных районах прогнозируют сильный снег, туман и заморозки до −6 градусов.

Где будет теплее

Самая высокая температура ожидается в Мангистауской области – от +10 до +18 градусов. Однако и здесь прогнозируют пыльную бурю и ветер 15–20 м/с.

В Атырауской области воздух прогреется до +6…+16 градусов, в Кызылординской – до +6…+15, в Туркестанской – до +5…+14.

В Западно-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской и Улытауской областях местами ожидается туман. В ряде регионов страны также сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Синоптики предупреждают: из-за сильного ветра, гололёда и ухудшения видимости водителям и пешеходам стоит быть особенно внимательными.