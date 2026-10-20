Золото и две бронзы: казахстанские парадзюдоисты пополнили медальную копилку

Казахстанский парадзюдоист Бексултан Кулмырза стал чемпионом Азиатских Пара игр в Аичи и Нагое, передает BAQ.KZ.

В финале весовой категории до 81 кг в классе J2 казахстанец встретился с Ким Донхуном из Южной Кореи. Кулмырза завершил схватку иппоном и завоевал золотую медаль.

Еще одну награду в этой же весовой категории принес сборной Галимжан Смагулулы. В поединке за бронзу он победил иранца Резу Голами.

Бронзовую медаль также завоевала Даяна Федосова. В весовой категории до 60 кг в классе J2 казахстанка одержала победу иппоном над представительницей Сингапура Хунг Джоан Хуэй Син.

В активе сборной Казахстана на данный момент 21 медаль, четыре из которых – золотые.