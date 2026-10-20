Золото и две бронзы: казахстанские парадзюдоисты пополнили медальную копилку
20 Октября 2026, 14:35
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
20 Октября 2026, 14:3520 Октября 2026, 14:35
107Фото: Национальный паралимпийский комитет
Казахстанский парадзюдоист Бексултан Кулмырза стал чемпионом Азиатских Пара игр в Аичи и Нагое, передает BAQ.KZ.
В финале весовой категории до 81 кг в классе J2 казахстанец встретился с Ким Донхуном из Южной Кореи. Кулмырза завершил схватку иппоном и завоевал золотую медаль.
Еще одну награду в этой же весовой категории принес сборной Галимжан Смагулулы. В поединке за бронзу он победил иранца Резу Голами.
Бронзовую медаль также завоевала Даяна Федосова. В весовой категории до 60 кг в классе J2 казахстанка одержала победу иппоном над представительницей Сингапура Хунг Джоан Хуэй Син.
В активе сборной Казахстана на данный момент 21 медаль, четыре из которых – золотые.
Самое читаемое
- Выплаты ко Дню Республики: кто и сколько получит в Казахстане
- Город в городе: какие «подарки» преподнесут регионы Казахстана новому району Семея
- Строительство дополнительного выезда на Самарское шоссе завершается в ВКО
- Какие пособия будут зависеть от доходов семьи с 2027 года
- Стало известно, куда протянут новые линии Tarlan Astana