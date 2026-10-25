Звезды мирового спорта поздравили казахстанцев с Днем Республики

Олимпийские чемпионы, звёзды мирового спорта, зарубежные тренеры и представители международных средств массовой информации, прибывшие в Астану на чемпионат мира по видам борьбы, поздравили казахстанцев с национальным праздником — Днём Республики, который отмечается 25 октября.

По информации столичного акимата, именитые спортсмены записали праздничный видеоролик. Свои поздравления казахстанцам направили чемпион мира по вольной борьбе Ризабек Айтмухан, олимпийский чемпион Рио-2016, серебряный призёр Олимпийских игр в Токио, четырёхкратный чемпион мира по вольной борьбе американец Кайл Снайдер, а также олимпийский чемпион Парижа-2024 по греко-римской борьбе, двукратный чемпион мира среди спортсменов до 23 лет Семён Новиков.

Казахстанский борец Ризабек Айтмухан поздравил соотечественников с национальным праздником, пожелав стране мира, благополучия и процветания.

«От всей души поздравляю всех с Днём Республики! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия вашим семьям. Пусть наша страна продолжает развиваться и процветать!» — сказал чемпион мира Ризабек Айтмухан.

В свою очередь, американский борец Кайл Снайдер, вошедший в историю как самый молодой олимпийский чемпион по вольной борьбе, поблагодарил казахстанцев за тёплый приём в столице и передал праздничные пожелания.

«С Днём Республики, Казахстан! В Астане меня очень тепло встретили. Я люблю Астану. Желаю всем мира, здоровья и благополучия!» — пожелал Кайл Снайдер.

К поздравлениям присоединился и олимпийский чемпион Парижа-2024 по греко-римской борьбе в весовой категории до 87 кг Семён Новиков.

«От всей души поздравляю весь народ Казахстана с 25 октября — Днём Республики! Желаю всем только самого хорошего, счастья, крепкого здоровья, мира и благополучия вашим семьям!» — сказал олимпийский чемпион.

Кроме того, в праздничном видеоролике приняли участие тренер из Хорватии Божо Старчевич, представитель сборной Монголии Грант Уорд Тёрнер, а также американские спортивные журналисты Эндрю Спей, Джонатан Козак и Марк Бадер, которые также передали свои поздравления казахстанцам.

Зарубежные гости не только поздравили жителей страны с Днём Республики, но и поделились впечатлениями от пребывания в Астане. Они особо отметили красоту и чистоту столицы, гостеприимство и доброжелательность казахстанцев. Некоторые иностранные гости даже произнесли несколько поздравительных слов на казахском языке, выразив тем самым уважение к стране и её культуре.

Напомним, с 24 октября по 1 ноября в столичном спортивном комплексе «Барыс Арена» проходит чемпионат мира по видам борьбы. За награды престижного международного турнира борются порядка 900 спортсменов из 135 стран.