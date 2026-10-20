15 книг и миллион участников: как проходит марафон «Читающая нация» в Казахстане

Прочитать 15 книг за полгода, поделиться впечатлениями и пройти несколько интеллектуальных испытаний. Награда для десяти лучших – по 10 млн тенге. Так устроен республиканский марафон «Кітап оқитын ұлт – Читающая нация», который уже собрал более 1,4 млн участников по всему Казахстану, передает BAQ.KZ.

В марафон включились школьники и студенты, учителя и госслужащие, семьи и просто любители книг. Одни борются за призы, другие участвуют вне конкурса. Но задача для всех примерно одна – за шесть месяцев прочитать 15 произведений.

От трех регионов – до всей страны

Проект начинался намного скромнее. В 2025 году его в пилотном режиме запустили в Карагандинской и Костанайской областях, а также в Шымкенте. Тогда, по данным организаторов, к чтению подключились более 189 тысяч человек.

В сентябре 2026 года марафон вышел на республиканский уровень и охватил все 20 регионов страны. Участвовать можно на казахском или русском языке.

Председатель общественного фонда «Кітап оқитын ұлт – Читающая нация» Бакытжан Турлыбеков ранее рассказывал, что первый год фактически стал проверкой всей системы – от работы цифровой платформы до того, насколько активно люди готовы включаться в конкурс.

«Мы на практике протестировали основные механизмы реализации проекта, изучили активность участников, организационные процессы и работу цифровой платформы. На основе полученного опыта мы усовершенствовали формат и механизмы проекта. В результате в этом году проект расширен и проводится в новом формате, как республиканский марафон по чтению книг. Его участниками стали жители всех регионов страны», – отметил Бакытжан Турлыбеков.

К завершению основного этапа регистрации 27 сентября в конкурсной программе было зарегистрировано 1 373 325 человек. Почти семь из десяти участников – 68,8% – выбрали казахский язык, еще 31,2% проходят марафон на русском.

К 20 октября счетчик на официальной платформе показывал уже более 1,4 млн человек – с учетом тех, кто продолжает регистрироваться во внеконкурсном направлении.

Больше всего – школьников

Самой многочисленной категорией стала «Читающая школа» – в ней участвуют 681 704 человека.

Далее идут:

«Читающий педагог» – 224 319 участников;

«Читающий колледж» – 156 950;

«Читающий университет» – 112 988;

«Читающий государственный служащий» – 86 525;

«Читающий интеллектуал» – 67 614;

«Читающая династия» – 40 730.

То есть марафон рассчитан не только на детей и молодежь. В одной конкурсной системе оказались и школьник, и преподаватель, и чиновник, и целая семья.

Что нужно сделать за шесть месяцев

Главное условие – прочитать 15 книг.

Для марафона сформировали список из 330 произведений казахстанской и мировой литературы. У каждой категории свой перечень, из которого участник выбирает книги.

Одного факта прочтения недостаточно. После каждой книги нужно оставить отзыв на платформе reading-nation.kz: рассказать о содержании произведения и изложить собственное мнение.

За выполнение заданий начисляются баллы. Именно они влияют на место участника в рейтинге.

Читать книги предстоит до марта 2027 года. После этого начнется следующий этап – тестирование, отборочные испытания и интеллектуальные квизы.

Можно читать и без борьбы за миллионы

Для тех, кто хочет просто пройти марафон, но не соревноваться за призовые места, предусмотрено направление Parasat.

Здесь условия почти те же: 15 книг, отзывы и итоговое тестирование. Но участники Parasat не участвуют в борьбе за денежные премии.

Зарегистрироваться в этом направлении можно до 30 октября 2026 года.

Сколько получат победители

На региональном этапе за первое место предусмотрено 600 тысяч тенге, за второе – 450 тысяч, за третье – 300 тысяч.

Но на этом соревнование не закончится.

Победители регионального этапа продолжат борьбу уже индивидуально. Им предстоит написать эссе, представить прочитанные произведения и отвечать на вопросы экспертного жюри.

В республиканский финал в Астане должны выйти 200 человек – по десять от каждого региона.

Из них выберут десять лучших читателей страны.

Каждый получит по 10 млн тенге.

Таким образом, только на премии десяти победителям республиканского этапа предусмотрено в общей сложности 100 млн тенге.

Зачем государству «читающая нация»

Марафон проходит на фоне более широкой кампании по популяризации чтения.

16 мая 2026 года Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ «О мерах по развитию культуры чтения и формированию читающей нации».

Документ предусматривает развитие библиотек, поддержку казахстанских писателей и книгоиздания, а также создание Национальной цифровой библиотечной платформы.

До конца 2026 года Правительству поручено утвердить Концепцию популяризации культуры чтения и книжного дела «Читающая нация» на 2027–2031 годы.

Но настоящий результат марафона будет понятен только весной 2027 года – когда выяснится, сколько из более чем миллиона зарегистрировавшихся действительно дошли до конца, прочитали все 15 книг и прошли испытания.

А главный вопрос еще шире: останется ли привычка читать после того, как закончатся рейтинги, тесты и борьба за денежные призы.