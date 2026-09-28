По 10 млн тенге за любовь к книгам: в Казахстане выберут лучших читателей

В Казахстане стартовал республиканский проект «10 читателей года». Его участниками могут стать граждане независимо от возраста, профессии, образования и сферы деятельности. Об этом стало известно на площадке Службы центральных коммуникаций, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Проект пройдет во всех регионах страны и охватит 195 районов и 87 городов.

Для участников предусмотрено семь категорий, среди которых школьники, студенты колледжей и вузов, педагоги, семьи, государственные служащие и другие граждане. Отдельно предусмотрена категория «Parasat» для политических и интеллектуальных деятелей страны. Участники категории «Parasat» не участвуют в общем конкурсном отборе.

Для проекта работает специальная платформа reading-nation.kz с личными кабинетами и списками литературы. Норматив для каждой категории составляет 15 книг. В перечень включены произведения отечественной литературы, мировой классики и современных авторов.

Участие проходит на казахском и русском языках.

Отметим, в основу проекта лег опыт марафона чтения, который ранее в пилотном режиме проводился в Карагандинской и Костанайской областях, а также в Шымкенте.

За шесть месяцев в нем приняли участие около 190 тысяч человек, было организовано 1,6 тысячи мероприятий. Наибольшую активность, по словам спикеров, проявила молодежь.

Марафон чтения в рамках нового проекта стартовал 1 сентября 2026 года. Основной этап продлится до марта 2027 года, после чего начнется региональный отбор.

По итогам регионального отбора в каждом из 20 регионов определят по 10 лучших читателей. Таким образом, в республиканский финал, который пройдет в Астане, выйдут 200 участников.

Финалистов ждут тестирование, конкурсные задания и публичные выступления перед республиканской комиссией.

По итогам финального этапа определят десять лучших читателей Казахстана. Каждый победитель получит звание «Читатель года», диплом и денежное вознаграждение в размере 10 млн тенге.

Награждение состоится 23 апреля 2027 года в рамках республиканского Форума читателей, приуроченного к Национальному дню книги.

«Цель проекта – не только определить победителей, но и сформировать устойчивое общественное движение, которое превратит чтение в повседневную культуру», – сказала председатель Комитета архивов, документации и книжного дела Министерства культуры и информации РК Айзада Курманова.

По итогам марафона также предусмотрено поощрение лучших участников по отдельным читательским направлениям.

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