259 единиц спецтехники закупили для республиканских трасс
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АО «НК «ҚазАвтоЖол» усиливает техническую готовность дорожных служб к зимнему сезону. Для содержания автомобильных дорог республиканского значения закуплено 259 единиц специализированной техники и оборудования.
Новая техника будет использоваться для очистки трасс от снега, ликвидации снежных заносов и гололеда, ремонта дорожного покрытия и других работ по содержанию дорог.
Что закупили
В состав новой партии вошли 60 автогрейдеров, 50 катков, 40 погрузчиков, 30 специальных подметально-уборочных прицепов «Бродвей», 20 сваезабивных установок, 18 термос-ремонтеров, 16 комплектов оборудования «Бастион» для ямочного ремонта методом пневмонабрызга, 15 шнекоротов и 10 тралов с тягачами.
Зачем нужны шнекороторы
Особое внимание уделено технике, предназначенной для работы в сложных зимних условиях. Шнекороторы позволят оперативно расчищать трассы от мощных снежных заносов после продолжительных метелей.
Автогрейдеры и погрузчики будут задействованы при очистке проезжей части и обочин, а тралы с тягачами обеспечат быструю переброску тяжелой техники между участками.
Будет ли техника работать летом
Значительная часть нового оборудования рассчитана на круглогодичную эксплуатацию.
Термос-ремонтеры и комплексы «Бастион» позволят оперативно устранять локальные повреждения дорожного покрытия и поддерживать трассы в нормативном состоянии.
Куда направят технику
Технику распределят между регионами с учетом протяженности обслуживаемых участков, интенсивности движения и климатических особенностей.
В приоритете – области, где в зимний период наиболее часто возникают метели, снежные заносы и осложнения дорожной обстановки.
Как готовятся к зиме
Обновление парка является частью комплексной подготовки республиканской дорожной сети к зимнему сезону.
Параллельно проводится техническое обслуживание имеющейся техники, формируются запасы противогололедных материалов и готовятся производственные базы к работе при низких температурах.
Сколько дорог нужно обслуживать
Сегодня в ведении «ҚазАвтоЖол» находится около 25 тыс. км автомобильных дорог республиканского значения.
В зимний период их содержание требует круглосуточной готовности дорожных служб, особенно на участках с высокой интенсивностью движения и повышенной снегозаносимостью.
Что даст обновление
Закупка 259 единиц спецтехники позволит усилить региональные подразделения, повысить мобильность дорожных служб и сократить время реагирования на ухудшение погодных условий.
Основная задача – обеспечить полную готовность республиканских трасс к зимнему сезону и максимально быстро восстанавливать безопасное движение при снегопадах, метелях и других неблагоприятных погодных условиях.
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