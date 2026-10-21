Акимат отреагировал на возмущение жителей из-за рисунков на детской площадке

В Астане закрасили рисунки с солдатами, боевыми вертолётами и самолётами на детской площадке, которые ранее вызвали бурное обсуждение в соцсетях. Об этом сообщили в акимате Есильского района, передает BAQ.KZ.

«Учитывая мнение жителей, данные рисунки были закрашены», — сообщили в районном акимате.

Речь идёт о детской площадке на улице Сыганак, 39/1. Ранее в Threads появились фотографии игровых конструкций, украшенных изображениями военной техники, вооружённых людей и сцен боевых действий.

Многих пользователей возмутило такое оформление. Горожане задавались вопросом, почему дети должны видеть изображения войны во время игр, и призывали убрать рисунки. При этом некоторые комментаторы не увидели в них ничего плохого.

Ранее в акимате пояснили, что игровые сооружения установили ещё в 2021 году в соответствии с проектно-сметной документацией. Конструкции выполнены в тематике вертолёта и корабля и соответствуют техническим требованиям.

Теперь спорные изображения закрасили, прислушавшись к мнению жителей.

Фото: Акимат Есильского района