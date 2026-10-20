ФК «Актобе» оплатит штрафы после инцидента с плакатом на матче

Футбольный клуб «Актобе» заявил, что возьмет на себя оплату штрафов после инцидента с шестью несовершеннолетними болельщицами, которые продемонстрировали плакат негативного содержания во время матча против «Ордабасы», передает BAQ.KZ.

В клубе подчеркнули, что намерены поддержать своих болельщиц.

«Для футбольного клуба „Актобе“ каждый болельщик особенный. Клуб полностью оплатит штрафы, выписанные шести нашим болельщицам», – говорится в сообщении.

По информации клуба, девушки осознали свою ошибку и пообещали продолжать поддерживать команду, соблюдая правила поведения.

Ранее полиция сообщила, что публикацию об инциденте обнаружили во время мониторинга социальных сетей. Правоохранители установили личности девушек и провели с ними профилактическую беседу в присутствии родителей.

При этом в полиции уточняли, что к административной ответственности привлекли родителей несовершеннолетних – за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.