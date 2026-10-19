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Полиция отреагировала на плакат девушек на матче «Актобе» — «Ордабасы»

19 Октября 2026, 17:17
АВТОР
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instagram.com/polisia_aqtobe 19 Октября 2026, 17:17
19 Октября 2026, 17:17
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Фото: instagram.com/polisia_aqtobe

В полиции сообщили о привлечении к административной ответственности родителей несовершеннолетних девушек, которые демонстрировали плакат негативного содержания во время матча между «Актобе» и «Ордабасы», передает BAQ.KZ.

Публикацию об инциденте правоохранители обнаружили при мониторинге социальных сетей. Сотрудники полиции установили личности девушек и провели с ними профилактическую беседу в присутствии родителей.

«Родители привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей», – сообщили в полиции.

По информации правоохранителей, несовершеннолетние осознали недопустимость своих действий.

Полиция призвала родителей уделять особое внимание воспитанию детей, разъяснять им правила поведения в общественных местах и ответственность за противоправные действия.

Напомним, ранее накануне матча «Актобе» – «Ордабасы» аким Актюбинской области Асхат Шахаров с президентом Казахстанской федерации футбола Маратом Омаровым посетили строительную площадку нового стадиона.

 

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