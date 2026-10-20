«Актобе» оштрафовали более чем на 2 млн теңге после матча с «Ордабасы»
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Контрольный, дисциплинарный и этический комитет Казахстанской федерации футбола оштрафовал «Актобе» на 500 МРП - 2 млн 162,5 тыс. теңге - по итогам матча 23-го тура Премьер-лиги против «Ордабасы», передает BAQ.KZ.
Решения приняты на заседании комитета 20 октября.
Штраф в размере 300 МРП, или 1 млн 297,5 тыс. теңге, назначен за ненадлежащую организацию матча и нарушение требований безопасности. В частности, директор «Актобе» Б. Дузельбаев несанкционированно прошёл в судейскую раздевалку.
Еще на 200 МРП - 865 тыс. теңге - клуб оштрафовали за поведение болельщиков. Согласно решению комитета, они скандировали нецензурные высказывания в адрес официальных лиц матча и использовали оскорбительные выражения в адрес команды соперника.
Отдельное наказание получил главный тренер «Актобе» Игорь Черевченко. За высказывания дискредитирующего характера ему назначен штраф в размере 50 МРП – 216 250 теңге.
Ранее сообщалось, что ФК «Актобе» оплатит штрафы после инцидента с плакатом на матче.
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