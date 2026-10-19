Александр Бублик вновь вошёл в топ-20 рейтинга ATP
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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый рейтинг лучших теннисистов мира.
Первую строчку по-прежнему занимает итальянец Янник Синнер. Вторым идёт немец Александр Зверев, а замыкает тройку лидеров испанец Карлос Алькарас. Четвёртое место принадлежит американцу Бену Шелтону, а россиянин Даниил Медведев поднялся на пятую позицию, переместившись с шестой.
Казахстанский теннисист Александр Бублик улучшил своё положение сразу на три строчки и вернулся в первую двадцатку, заняв 19-е место. На турнире в Шанхае он дошёл до 1/8 финала, где уступил Александру Звереву.
Ещё один представитель Казахстана, Александр Шевченко, также прибавил три позиции и теперь располагается на 108-м месте мирового рейтинга.
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