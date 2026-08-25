Бектенов: По итогам года рост экономики Казахстана должен составить не менее 5%

На заседании Правительства Премьер-министр Олжас Бектенов дал поручения по социально-экономического развитию на 2027 – 2029 годы, передает BAQ.KZ.

Он подчеркнул, что достижение утвержденных показателей экономического роста и эффективного использования бюджетных средств находятся на постоянном контроле Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

«Глава государства держит на постоянном контроле достижение утвержденных показателей по экономическому росту и обеспечение эффективности использования бюджетных средств. За 7 месяцев рост экономики составил 4,1%. По итогам года мы должны обеспечить рост ВВП на уровне не менее 5%. Прогноз учитывает текущую ситуацию в экономике, внешние условия развития, оценку международных финансовых организаций по росту мировой экономики и конъюнктуре на внешних рынках. Законопроект о республиканском бюджете сформирован с учетом необходимости сохранения макроэкономической устойчивости при одновременном решении задач социального обеспечения населения и стимулирования экономического роста»,– подчеркнул Олжас Бектенов.

Главный приоритет бюджета на 2027-2029 годы – опережающее строительство инфраструктурных и социальных объектов. Государственные ресурсы должны обеспечивать выполнение обязательств перед населением, развитие регионов.

«По поручению Главы государства, одним из главных приоритетов бюджета на 2027–2029 годы является опережающее строительство инфраструктурных и социальных объектов.

Поручаю всем государственным органам обеспечить достижение заданных параметров социально-экономического развития страны. Задача всех администраторов бюджетных программ - повысить отдачу от каждого затраченного тенге, усилить финансовую дисциплину, направляя ресурсы на выполнение государственных обязательств, развитие экономики, регионов и человеческого капитала», – поручил Премьер-министр Олжас Бектенов.