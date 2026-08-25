Премьер-министр Олжас Бектенов поручил обеспечить своевременное завершение ремонтной кампании на объектах энергетики, эффективное освоение выделенных средств и полную готовность регионов к предстоящему отопительному сезону.

Вопросы подготовки энергетической и коммунальной инфраструктуры, обеспечения населения углем и готовности социальных объектов обсуждались на заседании Правительства Республики Казахстан.

Куда направят 851 млрд тенге

В текущем году на ремонт и модернизацию энергообъектов предусмотрено 851 млрд тенге, что на 60% больше показателя прошлого года. В рамках программы «Тариф в обмен на инвестиции» в этом году уже профинансировано почти 384 млрд тенге – на 15% больше, чем в ходе ремонтной кампании 2025 года.

«При таком объеме финансирования недопустимы переносы сроков ремонтов, низкие темпы работ и неосвоение выделенных средств», – подчеркнул Олжас Бектенов.

Где рискуют не завершить ремонты

До начала отопительного сезона остается около месяца, поэтому работы по подготовке объектов энергетики необходимо ускорить. Особенно ограничены сроки в северных регионах. При этом в ряде областей сохраняются риски несвоевременного завершения ремонтной кампании.

В частности, такие риски отмечены в Кокшетау, Темиртау и Жезказгане. Недостаточными темпами также ведется ремонт тепловых сетей в Алматинской и Северо-Казахстанской областях.

Почему Бектенов раскритиковал штабы

Премьер-министр поручил усилить контроль за ходом ремонтных работ и не допускать формального подхода со стороны региональных штабов, отвечающих за подготовку энергетических объектов к зиме.

По его словам, в некоторых регионах деятельность штабов фактически сводится к заслушиванию отчетных показателей.

«Подобное отношение к подготовке к отопительному сезону является недопустимым и требует принятия конкретных управленческих решений при постоянном контроле выполняемых работ», – отметил глава Правительства.

Что будет за срыв сроков

Бектенов обратил внимание на сохраняющуюся практику продления сроков ремонта энергоисточников. Он назвал это свидетельством низкой исполнительской дисциплины и несвоевременного принятия необходимых мер.

Министерству энергетики поручено обеспечить контроль за соблюдением сроков ремонтной кампании и по каждому случаю их нарушения принимать административные меры. Премьер-министр также потребовал давать принципиальную оценку действиям руководителей, допускающих срыв или затягивание ремонтных работ.

Хватит ли угля на зиму

Наряду с подготовкой энергетической инфраструктуры Премьер-министр поручил обеспечить бесперебойное снабжение населения и коммунально-бытового сектора углем.

По его словам, необходимо контролировать всю цепочку – от добычи и отгрузки топлива до его реализации населению. Особое внимание поручено уделить недопущению перебоев с поставками, необоснованного роста цен и искусственного ажиотажа в регионах.

Всем участникам процесса необходимо работать в рамках действующей цифровой платформы по обеспечению населения углем.

Когда доставят социальный мазут

Министерству энергетики совместно с акиматами регионов поручено до 1 сентября утвердить график поставки социального мазута в регионы.

Совместно с КТЖ необходимо обеспечить своевременную поставку угля и мазута на энергообъекты в соответствии с утвержденными графиками и объемами.

Когда школы и больницы будут готовы

Отдельный блок поручений касается подготовки объектов социальной сферы. Премьер-министр потребовал обеспечить полную готовность школ и больниц к отопительному сезону до 1 сентября.

«Министерству промышленности и строительства, акиматам регионов до 1 сентября обеспечить полную готовность объектов образования и здравоохранения. Министерствам просвещения, науки и здравоохранения также взять этот вопрос на контроль», – поручил Олжас Бектенов.

Какие сроки установлены для ЖКХ

В северных, центральных и восточных регионах объекты жилищно-коммунального хозяйства и инженерная инфраструктура должны быть полностью готовы к запуску тепла до 15 сентября.

В остальных регионах срок установлен до 15 октября.

Премьер-министр также отметил, что по его поручению Первый заместитель Премьер-министра Нурлыбек Машбеков объехал регионы и проинспектировал ход подготовки к отопительному сезону.

Олжас Бектенов поручил держать ситуацию на постоянном контроле и еженедельно докладывать о ходе подготовки регионов к зиме.