Бесконтрольный выпас скота: более 2 тысяч владельцев привлечены к ответственности в Павлодарской области
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В целях профилактики ДТП и краж скота полиция регулярно проводит рейды по выявлению животных, оставленных без присмотра.
В области действуют 128 специализированных стоянок. С начала года на них поместили 27 800 голов скота, а к административной ответственности привлекли 2 035 владельцев.
Так, на 498-м километре автодороги Омск — Майкапчагай полицейские обнаружили на проезжей части табун лошадей. На трассе Павлодар — Успенка без присмотра находились 20 голов крупного рогатого скота.
Владельцев установили, животных поместили на спецстоянку. В отношении хозяев составили административные протоколы.
Полиция призывает владельцев соблюдать правила выпаса и не оставлять сельскохозяйственных животных без присмотра.
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