Бесконтрольный выпас скота: более 2 тысяч владельцев привлечены к ответственности в Павлодарской области

В целях профилактики ДТП и краж скота полиция регулярно проводит рейды по выявлению животных, оставленных без присмотра.

В области действуют 128 специализированных стоянок. С начала года на них поместили 27 800 голов скота, а к административной ответственности привлекли 2 035 владельцев.

Так, на 498-м километре автодороги Омск — Майкапчагай полицейские обнаружили на проезжей части табун лошадей. На трассе Павлодар — Успенка без присмотра находились 20 голов крупного рогатого скота.

Владельцев установили, животных поместили на спецстоянку. В отношении хозяев составили административные протоколы.

Полиция призывает владельцев соблюдать правила выпаса и не оставлять сельскохозяйственных животных без присмотра.

Читайте также:

Вдвое увеличить штрафы за выход скота на железнодорожные пути могут в Казахстане