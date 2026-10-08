Вдвое увеличить штрафы за выход скота на железнодорожные пути могут в Казахстане

КТЖ совместно с акиматами и транспортной полицией проводит разъяснительную работу с владельцами скота. С начала года организовано около 1,3 тыс. встреч, в которых приняли участие порядка 34 тыс. человек.

Более 52 тыс. владельцев скота ознакомлены с правилами выпаса и прогона животных через железнодорожные пути. За нарушения к административной ответственности привлечены 378 владельцев.

Проводимая профилактическая работа дает результаты. За 9 месяцев 2026 года зафиксировано 584 случая наезда поездов на скот (за аналогичный период 2025 года было зарегистрировано 648 случаев)

При этом ситуация остается серьезной. Напомним, с 2025 года за данное правонарушение отменено предупреждение — сразу применяется штраф в 5 МРП (за повторное — 10 МРП). Сейчас КТЖ планирует увеличить штрафы вдвое: до 10 МРП за первое нарушение и до 20 МРП за повторное в течение года.

КТЖ убедительно просит владельцев животных строго соблюдать правила выпаса и не оставлять скот без присмотра вблизи железнодорожных путей.