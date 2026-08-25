Блэкаут 14 августа: в Правительстве рассказали, как не допустить повторения

После масштабного отключения электроэнергии, произошедшего 14 августа в ряде регионов Казахстана, власти намерены принять дополнительные меры для повышения надежности энергосистемы. Ситуацию обсудили на заседании Правительства, передает BAQ.KZ.

Премьер-министр Олжас Бектенов поручил обратить особое внимание на причины технологического нарушения и меры, которые позволят не допустить повторения подобных ситуаций.

«Что показала проверка ситуации, произошедшей 14 августа, и какие принимаются меры по недопущению подобных ситуаций и повышению надежности?» – спросил глава Правительства.

Министр энергетики Ерлан Аккенженов сообщил, что одним из ключевых направлений станет ввод новых генерирующих мощностей. Речь идет в том числе о ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 в Алматы, а также новой парогазовой установке в Туркестанской области мощностью 1 тыс. МВт.

Одновременно укрепляется электросетевая инфраструктура юга страны. Продолжается строительство линии электропередачи 500 кВ Шу – Жамбыл – Шымкент, которая должна повысить надежность Южной зоны энергосистемы. Завершить проект планируется во втором квартале 2027 года.

На юге ожидается самая высокая нагрузка

О ситуации в энергосистеме также доложил председатель правления АО «KEGOC» Наби Айтжанов. По его словам, в предстоящий осенне-зимний период максимальное потребление электроэнергии в Казахстане ожидается на уровне 18,2 тыс. МВт. Это на 3% больше, чем прошлой зимой. Производство электроэнергии также прогнозируется с ростом на 3%.

Наиболее высокая нагрузка ожидается именно на юге страны. Максимальное потребление в Южной зоне может достигнуть 5,1 тыс. МВт – на 700 МВт больше показателя прошлого отопительного сезона.

Ожидаемый дефицит мощности планируется покрывать за счет перетока электроэнергии по транзиту «Север – Восток – Юг».

Бектенов поручил KEGOC ускорить стратегические проекты

Премьер-министр отдельно остановился на двух крупных проектах KEGOC – усилении энергосистемы южного региона и подключении западных областей к Единой электроэнергетической системе Казахстана.

«У вас есть два особо важных проекта, которые вы отметили, – усиление южного региона и подключение западного региона к единой энергосистеме. Все работы должны быть выполнены качественно и своевременно. Это очень важные объекты стратегического значения. Возьмите на личный контроль. Нурлыбек Машбекович, проконтролируйте», – подчеркнул Олжас Бектенов.

После блэкаута проверят защиту и автоматику

По итогам расследования августовского сбоя планируется разработать дополнительные организационные меры. В частности, предусматривается внеочередная проверка и наладка релейной защиты и системной автоматики.