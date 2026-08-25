Более 100 спортсменов разыграют $100 тысяч на турнире в Алматы

С 1 по 6 сентября в Алматы пройдет международный турнир по настольному теннису WTT Contender Almaty 2026. Соревнования состоятся в городе уже в пятый раз, передает BAQ.KZ.

В этом году за медали и призовой фонд в размере 100 тысяч долларов поборются более 100 спортсменов. В Алматы приедут представители Германии, Индии, Испании, Италии, Японии, Республики Корея, Франции, Швеции, Нидерландов, Мексики, Узбекистана, Казахстана и других стран.

В Алматы приедут призеры Олимпийских игр

Среди заявленных участников – известные спортсмены мирового уровня.

На турнире выступит двукратный бронзовый призер Олимпийских игр в личном разряде Дмитрий Овчаров из Германии. Японию представят чемпион мира в парном разряде Шунсукэ Тогами и серебряный призер Олимпийских игр в командном разряде Хина Хаята.

Казахстан представит в том числе шестикратный чемпион Игр исламской солидарности Кирилл Герасименко.

Всего участники разыграют награды в пяти категориях: мужском и женском одиночных разрядах, мужском и женском парных разрядах, а также смешанных парах.

Результаты повлияют на мировой рейтинг

WTT Contender Almaty входит в серию профессиональных международных соревнований World Table Tennis, созданную под эгидой Международной федерации настольного тенниса (ITTF).

Турнир включен в официальный календарь мирового рейтинга, поэтому результаты, показанные спортсменами в Алматы, будут влиять на их позиции в мировой классификации.

Соревнования продлятся до 6 сентября. Прямые трансляции матчей будут доступны на телеканале Qazsport и официальном YouTube-канале World Table Tennis.