Более 432 кг наркотиков изъяли в Акмолинской области с начала года

В Целиноградском районе Акмолинской области пресекли деятельность лаборатории по производству синтетических наркотиков. Об этом сообщили в прокуратуре региона, передает BAQ.KZ.

Нарколабораторию обнаружили 17 августа в результате оперативно-розыскных мероприятий, инициированных прокуратурой области.

Во время обыска правоохранители изъяли более полкилограмма готовых наркотиков, химические прекурсоры и различное лабораторное оборудование, предназначенное для изготовления запрещенных веществ.

По изъятым предметам назначены экспертизы. Организаторы помещены в изолятор временного содержания.

Как сообщили в прокуратуре, с начала 2026 года в Акмолинской области правоохранительные и специальные органы изъяли более 432 кг наркотиков.

За этот же период в регионе ликвидировали три лаборатории по производству синтетических наркотиков, 18 фитолабораторий и пять каналов поставки наркотиков.

Работа по выявлению и пресечению наркоторговли в регионе продолжается.