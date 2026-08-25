Более 432 кг наркотиков изъяли в Акмолинской области с начала года
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В Целиноградском районе Акмолинской области пресекли деятельность лаборатории по производству синтетических наркотиков. Об этом сообщили в прокуратуре региона, передает BAQ.KZ.
Нарколабораторию обнаружили 17 августа в результате оперативно-розыскных мероприятий, инициированных прокуратурой области.
Во время обыска правоохранители изъяли более полкилограмма готовых наркотиков, химические прекурсоры и различное лабораторное оборудование, предназначенное для изготовления запрещенных веществ.
По изъятым предметам назначены экспертизы. Организаторы помещены в изолятор временного содержания.
Как сообщили в прокуратуре, с начала 2026 года в Акмолинской области правоохранительные и специальные органы изъяли более 432 кг наркотиков.
За этот же период в регионе ликвидировали три лаборатории по производству синтетических наркотиков, 18 фитолабораторий и пять каналов поставки наркотиков.
Работа по выявлению и пресечению наркоторговли в регионе продолжается.
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