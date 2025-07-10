Что подготовили Backstreet Boys для казахстанских фанатов?
Мероприятия пройдут в Астане и Алматы
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Концерт Backstreet Boys в Астане и Алматы пройдет в рамках их мирового тура. Его особенностью является то, что зрители соблюдают белый дресс-код. Об этом на брифинге в СЦК сообщил продюсер компании "Астана Концерт" Малик Хасенов, передает BAQ.KZ.
"Интересной особенностью этого тура является то, что практически все зрители соблюдают белый дресс-код и приходят на выступления группы Backstreet Boys, соблюдая его. Мы тоже предлагаем присоединиться к этому действию. Нам кажется, это будет красиво и оставит очень яркие впечатления", - сказал продюсер.
Он отметил, что группа выступит в Астане в полном составе. На сцену выйдут все пять солистов оригинального состава — это Ник Картер, Эй Джей Маклин, Хауи Доро, Кевин Ричардсон и Брайан Литрел. В программе прозвучат самые ключевые хиты.
Ранее организаторы сообщили, сколько налогов принесут концерты Джей Ло и Backstreet Boys в Казахстане.
Концерт группы пройдет 21 сентября в Астане и 19 сентября в Алматы.
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