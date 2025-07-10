Более 1 миллиарда тенге поступлений ожидается по итогам концертов Дженнифер Лопес и Backstreet Boys в Казахстане, сообщил продюсер компании "Астана Концерт" Малик Хасенов, передает BAQ.KZ.

На брифинге в СЦК он пояснил каким образом высчитывается налоги при организации подобных мероприятий. Он пояснил, что в этом вопросе участвует не одна компания: сюда входят те, кто занимается техническим райдером, логистикой, выплачивает гонорары артистам.

"Это достаточно большая сфера ивент-индустрии. Совокупно мы считаем поступления по ним. За концерт в Астане - это более 400 миллионов тенге. Из чего складывается эта сумма? Основная часть (более 65 процентов) - это налог за нерезидентов, который идет от гонорара звезды. Соответственно, он будет уплачен и в Алматы, и в Астане. Кроме того, это только июль - середина года, впереди еще много мероприятий, о которых мы будет позже разговаривать. Но уже сейчас прогнозно по итогам года группа компаний, занимающаяся организацией этих концертов, заплатит налогов на сумму более 1 миллиарда тенге", - сказал Хасенов.

Он пояснил, что этот налог не единый: это может быть НДС, розничный налог, корпоративный подоходный налог за нерезидента и другие. В совокупности все эти налоги и составляют указанную сумму.

Напомним, концерт Дженнифер Лопес в Астане состоится 1 августа 2025 года. Это будет первое выступление суперзвезды в Казахстане, и ажиотаж вокруг события не утихает с момента анонса.

Ранее мы сообщали, что шесть дней уйдет на подготовку стадиона в Астане к выступлению Дженнифер Лопес.

Билеты на концерт Джей Ло разошлись с рекордной скоростью — за 4 часа 30 минут после старта продаж сервис объявил: "Аншлаг!.

Позже стало известно, что в Алматы пройдёт второе шоу Дженнифер Лопес.

В связи с проведением концерта Дженифер Лопес в Астане ожидается более 10 тысяч туристов, в Алматы – более восьми тысяч.

После объявления анонса, ФК "Кайрат" опроверг согласование концерта Джей Ло на стадионе в Алматы. Позже сообщили, что концерт мировой звезды в южной столице все-таки состоится, как и планировалось, 10 августа. Ради такого события даже решили перенести матч Казахстанской Премьер-лиги "Кайрат" – "Женис" на 21 сентября.

BAQ.KZ писал о том, насколько сложно организовать концерт звезды класса "А" в Астане.