Давид Дегтярев установил рекорд Азиатских Пара игр и завоевал золото

Казахстанский пара пауэрлифтер Давид Дегтярев завоевал золотую медаль на V Азиатских Пара играх в японской Нагое, передает BAQ.KZ.

19 октября Дегтярев выступил в весовой категории до 54 кг и поднял 192 кг. Этот результат стал новым рекордом Азиатских Пара игр.

Ранее медали сборной Казахстана принесли еще два спортсмена. Еркин Габбасов стал чемпионом в пара пулевой стрельбе, а Турсынай Кабыл завоевала серебро в пара пауэрлифтинге. В категории до 41 кг она подняла 104 кг.

На данный момент в активе сборной Казахстана три медали – две золотые и одна серебряная.

Ранее казахстанский стрелок Еркин Габбасов завоевал первую золотую медаль для сборной Казахстана на Азиатских Пара играх в Айчи-Нагое. Габбасов стал лучшим в дисциплине R1 – стрельба из пневматической винтовки с 10 метров. В финале казахстанец набрал 249,1 очка, установив рекорд соревнований.