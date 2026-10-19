Казахстан завоевал первое золото на Азиатских Пара играх

Казахстанский стрелок Еркин Габбасов завоевал первую золотую медаль для сборной Казахстана на Азиатских Пара играх в Айчи-Нагое, передает BAQ.KZ.

Габбасов стал лучшим в дисциплине R1 – стрельба из пневматической винтовки с 10 метров. В финале казахстанец набрал 249,1 очка, установив рекорд соревнований.

Победа также принесла спортсмену лицензию на Паралимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.

Серебряную медаль завоевал представитель Южной Кореи Пак Джинхо с результатом 248 очков. Третьим стал его соотечественник Ли Джанхо – 226 очков.

Еркин Габбасов уже имеет опыт выступления на крупнейшей паралимпийской арене. Ранее казахстанский спортсмен становился серебряным призером Паралимпийских игр в пара пулевой стрельбе.

Напомним, Казахстан отправил на V Азиатские Пара игры в Японию 150 спортсменов. Они выступают в 12 видах спорта, причем сразу в двух дисциплинах у сборной будут дебюты. Игры проходят с 18 по 24 октября в префектуре Айти и городе Нагоя. Участие принимают спортсмены с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения и особенностями интеллектуального развития.

Самая крупная группа от Казахстана заявлена в пара дзюдо, где выступят 26 спортсменов. В пара плавании страну представит 21 спортсмен, в пара пауэрлифтинге 15, в пара легкой атлетике 14, в пара велоспорте 13. Еще по 12 спортсменов заявлены в волейболе сидя, пара настольном теннисе и пара пулевой стрельбе. Девять человек выступят в пара стрельбе из лука, восемь в пара таеквондо, пять в бочча и три в теннисе на колясках.