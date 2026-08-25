Дефицит 5000: В каком городе Казахстана остро не хватает мест в студенческих общежитиях
Разбираем в новом видео.
25 Августа 2026, 16:52
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25 Августа 2026, 16:5225 Августа 2026, 16:52
212Фото: BAQ.kz AI
В новом учебном году места в общежитиях понадобятся примерно 140 тысячам студентов. Но смогут ли разместиться все желающие? В каких регионах страны наблюдается нехватка койко-мест? И как стараются компенсировать отсутствие достаточного количества общежитий? Спросим в этом специальном репортаже у представителя Министерства науки и высшего образования. А так же покажем образовые общежития, в которых мечтал бы жить каждый.
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