Дефицит электроэнергии на юге Казахстана будут сокращать за счет новых мощностей

Казахстан готовится к предстоящему отопительному сезону. В этом году на ремонт электростанций, электрических и тепловых сетей предусмотрено 384 млрд тенге, поставки угля будут контролировать с помощью искусственного интеллекта, а на юге страны продолжается строительство новых энергомощностей и сетей. О ходе подготовки на заседании Правительства рассказал министр энергетики Ерлан Аккенженов, передает BAQ.KZ.

В 2026 году на электростанциях планируется отремонтировать 9 энергоблоков, 55 котлов и 51 турбину. Сейчас работы идут на трех энергоблоках, 33 котлах и 24 турбинах.

На всю ремонтную кампанию предусмотрено 384 млрд тенге. Это на 9% больше, чем в прошлом году.

Большой объем работ проводится и на электрических сетях. В планах – ремонт 17,1 тыс. км линий электропередачи и 444 подстанций. К настоящему времени работы завершены на 91% линий и 84% подстанций.

Продолжается обновление теплосетей. Из запланированных 377 км реконструировано и капитально отремонтировано 246 км, или 65%.

По данным Минэнерго, ситуация с надежностью работы электростанций постепенно улучшается. За семь месяцев 2026 года количество технологических нарушений снизилось на 5,6%.

Сколько угля понадобится Казахстану

Потребность населения и коммунально-бытового сектора в угле на предстоящий отопительный сезон оценивается в 7,3 млн тонн. Из них 5,7 млн тонн предназначены для населения и еще 1,6 млн тонн – для коммунально-бытового сектора.

Это меньше, чем было фактически использовано в прошлом отопительном сезоне, когда потребление достигло 8,3 млн тонн. В Минэнерго снижение связывают с постепенной газификацией регионов.

На складах энергоисточников уже накоплено 4,2 млн тонн угля и 137 тыс. тонн мазута. Запасы на 2% превышают прошлогодний уровень. Кроме того, с сентября начнутся поставки 255 тыс. тонн «социального» мазута.

ИИ будет следить за поставками угля

В этом отопительном сезоне за движением угля будут следить не только специалисты, но и цифровая система с элементами искусственного интеллекта.

Минэнерго разработало Единую цифровую платформу, которая позволяет видеть всю цепочку поставок – от добычи и погрузки до доставки топлива конечным потребителям.

В систему уже поступают данные 36 угледобывающих предприятий, информация о перевозках с использованием 29 тыс. полувагонов, работе 586 операторов угольных тупиков и более чем 1,2 млн потребителей.

Главная задача платформы – заранее замечать возможные проблемы. Система в режиме реального времени отслеживает поставки и с помощью предиктивного анализа выявляет риск дефицита угля или отставания от графика. Это должно позволить реагировать на перебои еще до того, как нехватка топлива станет ощутимой для населения.