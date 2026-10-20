Диас Кенжебек выиграл золото и побил рекорд Азии

Казахстанский пловец Диас Кенжебек стал чемпионом V Азиатских Пара игр в Аичи и Нагое и установил новый рекорд Азии, передает BAQ.KZ.

В финале на дистанции 100 метров на спине в классе S10 Кенжебек финишировал первым с результатом 1 минута 1,98 секунды.

Предыдущий рекорд Азии составлял 1 минуту 3,73 секунды. Таким образом, казахстанец улучшил его сразу на 1,75 секунды.

20 октября Кенжебек завоевал еще одну награду – серебро на дистанции 200 метров комплексным плаванием в классе SM10. Его результат – 2 минуты 21,61 секунды.

Для спортсмена это уже третья медаль нынешних Игр. Ранее он стал серебряным призером на дистанции 100 метров вольным стилем в классе S10.

Золото Кенжебека стало пятым для сборной Казахстана на V Азиатских Пара играх.