Дроны выявили нарушения на 20 стройках Астаны
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В Астане для контроля за соблюдением требований на строительных объектах начали использовать беспилотники. За первые три месяца с их помощью выявили нарушения на 20 стройках, передает BAQ.KZ со ссылкой на столичную прокуратуру.
Дроны позволяют фиксировать нарушения требований безопасности и охраны труда, в том числе при проведении работ на высоте. С их помощью также планируется выявлять факты отсутствия необходимого страхования и привлечения незаконной рабочей силы.
По итогам первых трех месяцев 13 работодателей привлекли к административной ответственности. Общая сумма наложенных штрафов составила 1,1 млн тенге.
Еще семь административных материалов находятся на рассмотрении.
В прокуратуре Астаны пояснили, что главная задача такого «воздушного контроля» – защита трудовых прав граждан и соблюдение законодательства в сфере охраны труда.
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