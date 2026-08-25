Дроны выявили нарушения на 20 стройках Астаны

В Астане для контроля за соблюдением требований на строительных объектах начали использовать беспилотники. За первые три месяца с их помощью выявили нарушения на 20 стройках, передает BAQ.KZ со ссылкой на столичную прокуратуру.

Дроны позволяют фиксировать нарушения требований безопасности и охраны труда, в том числе при проведении работ на высоте. С их помощью также планируется выявлять факты отсутствия необходимого страхования и привлечения незаконной рабочей силы.

По итогам первых трех месяцев 13 работодателей привлекли к административной ответственности. Общая сумма наложенных штрафов составила 1,1 млн тенге.

Еще семь административных материалов находятся на рассмотрении.

В прокуратуре Астаны пояснили, что главная задача такого «воздушного контроля» – защита трудовых прав граждан и соблюдение законодательства в сфере охраны труда.