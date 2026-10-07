150 спортсменов представят Казахстан на Азиатских Пара играх в Японии

Казахстан отправит на V Азиатские Пара игры в Японию 150 спортсменов. Они выступят в 12 видах спорта, причем сразу в двух дисциплинах у сборной будут дебюты.

Игры пройдут с 18 по 24 октября в префектуре Айти и городе Нагоя. Участие в них примут спортсмены с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения и особенностями интеллектуального развития.

Самая крупная группа от Казахстана заявлена в пара дзюдо, где выступят 26 спортсменов. В пара плавании страну представит 21 спортсмен, в пара пауэрлифтинге 15, в пара легкой атлетике 14, в пара велоспорте 13.

Еще по 12 спортсменов заявлены в волейболе сидя, пара настольном теннисе и пара пулевой стрельбе. Девять человек выступят в пара стрельбе из лука, восемь в пара таеквондо, пять в бочча и три в теннисе на колясках.

Два дебюта для сборной Казахстана

В теннисе на колясках Казахстан выступит на Азиатских Пара играх впервые.

Еще одно новшество касается пара легкой атлетики. Впервые от страны на Играх выступят спортсмены с особенностями интеллектуального развития. Они будут соревноваться в классе Т20 в легкой атлетике и в 11-м классе в пара настольном теннисе.

«На Азиатских Пара играх спортсмены национальной сборной Казахстана будут защищать честь страны в одном командном и 11 индивидуальных видах спорта. В этом году сборная Казахстана впервые выступит в теннисе на колясках», - рассказал руководитель Управления по спорту Центра спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями Кайратбек Сеитбеков.

По его словам, перед Играми казахстанские спортсмены провели 23 учебно-тренировочных сбора и выступили на 22 международных турнирах.

«Наши спортсмены завоевали 63 медали. Уверены, что на предстоящих соревнованиях они смогут в полной мере продемонстрировать свою подготовку и побороться за высокие результаты», - отметил Сеитбеков.

Соревнования начнутся раньше церемонии открытия

Первые старты для казахстанцев пройдут уже 16 октября. В этот день начнутся индивидуальные соревнования по пара настольному теннису.

Официальная церемония открытия состоится 18 октября на легкоатлетическом стадионе «Мидзухо» в Нагое.

Всего на V Азиатских Пара играх ожидается около 4 тысяч спортсменов из 45 стран. Они разыграют 502 комплекта медалей в 18 видах спорта.

105 медалей за четыре Игры

Казахстан участвует в Азиатских Пара играх с 2010 года. За четыре турнира спортсмены страны завоевали 105 медалей, среди них 20 золотых, 35 серебряных и 50 бронзовых.

На первых Играх в 2010 году Казахстан представляли 63 спортсмена в шести видах спорта. Тогда сборная завоевала семь медалей, две серебряные и пять бронзовых.

В 2014 году в Инчхоне 78 казахстанцев выступили в девяти видах спорта и привезли 24 медали. В их числе семь золотых, шесть серебряных и 11 бронзовых.

На Играх 2018 года в Джакарте сборная из 90 спортсменов завоевала 33 награды. Пять золотых, 15 серебряных и 13 бронзовых.

Лучший результат Казахстан показал в 2023 году в Ханчжоу. Тогда 131 спортсмен завоевал рекордную для страны 41 медаль, восемь золотых, 12 серебряных и 21 бронзовую.