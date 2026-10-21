Еще один природный пожар в Казахстане: к тушению привлекли вертолет
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В области Жетісу загорелись сухая трава и камыш. Огонь охватил около 15 гектаров, к тушению привлекли вертолет МЧС. Пожар произошел 21 октября в Сарканском районе.
По данным МЧС, возгорание произошло на территории Кураксуского лесничества Борлитобинского лесного хозяйства.
На месте работают спасатели департамента по чрезвычайным ситуациям области Жетісу и сотрудники лесного хозяйства.
Для борьбы с огнем задействовали вертолет АО «Казавиаспас». С воздуха уже выполнили 19 сбросов воды общим объемом 11,4 тонны.
В ведомстве сообщили, что угрозы населенным пунктам и крестьянским хозяйствам нет. Тушение продолжается.
Ранее мы писали о природном пожаре в Маканчинском районе области Абай, где загорелись сухая трава и камыш на заболоченном участке в 22 километрах от села Кабанбай. Работу пожарных осложняли сильный ветер, болотистая местность и камыш высотой до трех метров.
К тушению в области Абай привлекли более 100 человек и около 30 единиц техники. По последним опубликованным данным, угрозы населенным пунктам не было, пожар продолжали тушить.
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