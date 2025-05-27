Фермеры Акмолинской области не справляются с нашествием сайгаков
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В Мажилисе обсуждают массовое нашествие сайгаков на посевные поля. По словам руководителя ТОО "Сепе-1" Галымхана Саханова, уже пятый год подряд фермеры вынуждены бороться с последствиями миграции этих животных, но решение до сих пор не найдено, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
"Сегодня аграрии своими силами пытаются отогнать стада сайгаков с полей, где уже идет потрава посевов. Это означает, что урожая с этих участков не будет, а значит, осенью встанет вопрос о погашении кредитов и выполнении обязательств перед банками", - подчеркнул Саханов.
Он отметил, что только на территории трех районов Акмолинской области сайгаки прошли по более чем 3 000 гектаров посевных площадей, нанеся миллиардные убытки. В одном только хозяйстве ТОО "Сепе-1" под угрозой оказалось около 20 тысяч гектаров.
"Сегодня пятый день как 10 экипажей автомобилей и мотоциклов пытаются выгнать их с полей и сохранить посевы. Люди работают на пределе человеческих возможностей с рассвета до ночи за рулем и не видят просвета. Лаву многотысячных сайгаков не останавливают ни машины, ни звуковые сигналы, ни реки на их пути. При встрече с ними в поле человека одолевает ужас", - рассказал аграрий.
Саханов призвал государство взять ситуацию под контроль и принять срочные меры по регулированию численности сайгаков.
"Труженник, который обеспечивает нас хлебом, обязан сегодня решать проблему государственной важности в одиночку. Они находятся в отчаянии и видят свое бессилие", - резюмировал он.
Ранее сообщалось, что сайгаков стало слишком много. Аграрии ЗКО бьют тревогу.
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