Филиал зарубежного университета могут открыть при Академии правоохранительных органов
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В Казахстане рассматривают возможность создания филиала зарубежного университета на базе Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре. Этот вопрос обсудили министр науки и высшего образования Саясат Нурбек и ректор Академии Нургалым Абдиров, передает BAQ.KZ.
Стороны также рассмотрели перспективы расширения международного образовательного и научного сотрудничества Академии с казахстанскими и зарубежными организациями.
В частности, речь шла о взаимодействии с Европейской организацией публичного права — European Public Law Organization (EPLO).
Одним из направлений может стать запуск совместных и двудипломных образовательных программ. Такой формат позволит слушателям и обучающимся получать подготовку сразу по нескольким направлениям и использовать международные образовательные программы.
Кроме того, обсуждалось привлечение зарубежных преподавателей и исследователей, развитие академической мобильности и совместная подготовка кадров для правоохранительных органов.
Отдельное внимание уделили созданию исследовательского направления на базе Академии. Предполагается, что это даст доступ к современным научным практикам и новым технологиям.
«Сегодня перед системой высшего образования стоит задача не только готовить специалистов, но и создавать для них гибкие образовательные траектории, соответствующие требованиям современной государственной службы», — отметил Саясат Нурбек.
Он добавил, что сотрудничество специальных вузов с казахстанскими и зарубежными университетами, двудипломные программы и академическая мобильность должны повысить качество подготовки специалистов.
При этом решение о создании филиала зарубежного университета пока не принято — на данном этапе рассматриваются возможности реализации такой инициативы.
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