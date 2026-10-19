550 тысяч на улицах: почему протесты во Франции вышли далеко за пределы школ

Массовые протесты во Франции уже нельзя свести только к проблемам школ или отдельным решениям правительства. На улицы вышли сотни тысяч человек с разными требованиями – от улучшения государственных услуг до снижения стоимости жизни. Казахстанский политолог Ералы Нуржума считает, что происходящее указывает на накопившийся кризис доверия между частью французского общества и политическими институтами, передает BAQ.KZ.

17 октября демонстрации прошли в десятках городов Франции. По данным МВД страны, в них участвовали около 550 тысяч человек, тогда как профсоюз CGT оценил число участников в 800 тысяч. Большинство акций проходило мирно, однако в Париже, Марселе, Лионе и других городах отдельные группы вступали в столкновения с полицией, громили магазины и поджигали здания и автомобили. К вечеру полиция сообщала примерно о 1,2 тысячи задержанных и более чем 150 пострадавших сотрудниках правоохранительных органов.

Нынешней волне предшествовали несколько недель протестов школьников и студентов. Они начинались с требований решить проблему нехватки учителей и состояния учебных заведений, но постепенно повестка расширилась. К молодежи присоединились профсоюзы, участники движения «желтых жилетов», работники, фермеры и пенсионеры. Среди основных причин недовольства Reuters называет рост стоимости жизни, высокие цены на топливо и ухудшение качества государственных услуг.

«Проблема уже далеко не только в образовании»

По словам Ералы Нуржумы, нынешние события стоит рассматривать как результат сразу нескольких накопившихся проблем.

«Поэтому я бы говорил не столько о внезапном кризисе французского государства, сколько о накопившемся кризисе доверия между значительной частью общества и политическими институтами. Франция вообще обладает особой политической культурой, в которой протест является легитимным инструментом давления на власть. Это страна революционной традиции, сильных профсоюзов и достаточно высокой готовности общества выходить на улицу, когда граждане считают, что государство затрагивает их социальные права. Но сегодня важен другой момент: действительно, протестная культура накладывается на реальные экономические и социальные проблемы», – отметил политолог.

По его оценке, давление на общество усиливают рост стоимости жизни, проблемы в образовании и здравоохранении, а также необходимость для государства одновременно сдерживать расходы и искать дополнительные средства на безопасность и оборону.

Французские власти действительно сталкиваются с серьезными бюджетными трудностями. В СМИ отмечают, что правительству необходимо сокращать долговую нагрузку, а стоимость заимствований страны поднялась до высоких за последние десятилетия уровней.

В этих условиях, считает Нуржума, протест становится реакцией уже не на одно конкретное решение, а на более широкий вопрос: устраивает ли граждан то, как государство распределяет ресурсы и справляется с повседневными проблемами.

Что говорит Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон после беспорядков осудил погромы и насилие, но одновременно поручил проверить, были ли допущены ошибки при подготовке полиции и работе разведслужб.

Он также потребовал собрать за одним столом студентов, учителей, депутатов, представителей профсоюзов и бизнеса, чтобы подготовить конкретные предложения по выходу из кризиса. При этом власти подчеркивают разницу между мирными участниками протестов и группами, которые занимались погромами и нападениями.

До президентских выборов осталось около полугода

Политическое значение протестов усиливается тем, что Франция приближается к президентским выборам. Первый тур назначен на 18 апреля 2027 года, второй – на 2 мая. Макрон не сможет баллотироваться на третий срок подряд: французская Конституция не позволяет президенту занимать этот пост более двух последовательных сроков.

Поэтому нынешний кризис влияет не столько на личные шансы Макрона на переизбрание, сколько на его политическое наследие и позиции центристского лагеря перед борьбой за нового президента.

При этом рейтинг действующего главы государства остается низким. Согласно опросу Ipsos от 10 октября, положительно работу Макрона оценивали 15% французов, отрицательно – 82%. Покупательная способность при этом остается главной проблемой, беспокоящей участников опроса.

Ералы Нуржума считает, что для действующей власти ситуация особенно сложна именно из-за сочетания социальных требований, низкого доверия и приближения выборов.

«Для Эмманюэля Макрона ситуация особенно сложная. Его политический капитал уже значительно ослаблен, а нынешние события происходят в крайне чувствительный момент незадолго до президентских выборов. Ещё до нынешней волны протестов опросы показывали крайне низкую популярность президента и правительства. Теперь же власть получает дополнительную проблему, где ей необходимо одновременно признать социальные требования протестующих и продемонстрировать способность обеспечить порядок».

Почему насилие может изменить ситуацию

Главный риск политолог видит в дальнейшей эскалации.

Пока большая часть демонстрантов выходит на мирные акции, у властей остается пространство для переговоров. Однако погромы, поджоги и столкновения с полицией меняют характер конфликта и усиливают требования к правительству восстановить порядок.

В свою очередь, чрезмерно жесткие действия полиции также могут привести к новой волне недовольства. Тактика правоохранительных органов уже стала предметом споров: французская полицейская инспекция расследует жалобы на применение силы во время предыдущих акций.

При этом Нуржума не считает нынешние события признаком возможного распада французской государственной системы.

«При этом я бы не говорил, что Франция находится на грани распада или какого-то революционного сценария. Французские государственные институты достаточно устойчивы, а протесты сами по себе не означают краха политической системы. Более серьезная проблема заключается в постепенной эрозии доверия. Если граждане перестают воспринимать власть как способную решать их проблемы, а власть, в свою очередь, начинает воспринимать протест преимущественно как угрозу общественному порядку, возникает опасный замкнутый круг», – подчеркнул эксперт.

Что может произойти дальше

Политолог рассматривает несколько возможных вариантов развития ситуации.

По первому сценарию напряженность постепенно снизится, если правительство сможет предложить хотя бы часть решений по наиболее болезненным социальным вопросам.

Второй вариант – затяжной конфликт, при котором к протестам будут присоединяться новые профессиональные и общественные группы. В этом случае правительству будет сложнее проводить экономические и бюджетные реформы.

Наиболее серьезным, но менее вероятным сценарием Нуржума считает дальнейшую радикализацию, если столкновения с полицией продолжатся и охватят новые города.

При этом он обращает внимание и на возможные последствия для предстоящих выборов.

По его мнению, если традиционные и центристские силы не смогут убедительно ответить на социально-экономические претензии избирателей, недовольством могут воспользоваться как правые, так и левые политические силы. При этом оценивать, кому именно нынешние протесты принесут электоральные преимущества, пока преждевременно.

Почему происходящее во Франции важно для Европы

Внутренний кризис во Франции может отражаться и на ее возможностях активно участвовать в европейской и международной политике, считает Нуржума.

Французскому руководству приходится одновременно решать внутренние социальные и бюджетные проблемы и заниматься вопросами европейской безопасности и внешней политики.

Кроме того, нынешняя волна протестов не ограничивается только Францией. 17 октября акции, связанные с ростом стоимости жизни и социальными проблемами, прошли также в Бельгии, Италии и Португалии. В ряде городов они тоже сопровождались столкновениями.

Для самой Франции нынешние события стали продолжением серии крупных социальных конфликтов последних лет – от движения «желтых жилетов» до протестов против пенсионной реформы.

Главный вопрос теперь заключается в том, удастся ли властям снизить напряженность до президентских выборов весной 2027 года. Сам Макрон в этих выборах участвовать не сможет, однако последствия нынешнего кризиса могут напрямую повлиять на позиции политических сил, которые будут бороться за Елисейский дворец.