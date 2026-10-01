Протесты школьников во Франции переросли в поджоги и нападения

Массовые протесты французских школьников, начавшиеся из-за нехватки учителей и проблем с состоянием учебных заведений, сопровождаются поджогами и столкновениями с полицией. В четверг серьезные инциденты произошли сразу в нескольких городах. В Марселе участники протестов окружили пожарную машину, прибывшую к лицею Сент-Экзюпери, вынудили пожарных покинуть ее и подожгли. В другом марсельском лицее имени Виктора Гюго напали на директора — он получил травмы.

В Нанте пожар произошел в лицее Nelson Mandela, здание пришлось эвакуировать. Reuters В Лилле протестующие сооружали баррикады из мусорных контейнеров и поджигали их. В Дижоне полиция применила слезоточивый газ. По данным французских властей, с начала протестов были задержаны сотни человек, большинство из них — несовершеннолетние. Министр внутренних дел Лоран Нуньес заявил, что в некоторых районах провокаторы перемещаются от одной школы к другой и пытаются разжечь новые беспорядки.

Протесты начались на фоне недовольства школьников нехваткой преподавателей, переполненными классами и состоянием школьной инфраструктуры. По данным Минобразования, к концу сентября акции и связанные с ними перебои затронули более 350 лицеев. Власти Франции признают наличие проблем в школах, но осуждают насилие.

Премьер-министр Себастьен Лекорню провел экстренное совещание по ситуации, а министр образования Эдуар Жеффре призвал переводить занятия в дистанционный формат, если протестующие блокируют школы. При этом сами учащиеся обвиняют полицию в чрезмерном применении силы. Представители студенческого движения также призвали продолжить протесты и провести новую общенациональную акцию 6 октября.