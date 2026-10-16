Газ пришел в пять сел области Жетысу

Жители пяти сел Панфиловского района области Жетысу теперь могут подключить свои дома к природному газу. В селах Жидели, Акарал, Кызылжиде, Керимагаш и Сарпылдак закончили газификацию и впервые пустили газ. Подключиться могут 302 дома.

Чтобы газ дошел до новых потребителей, проложили 52,8 км газопроводов, установили газорегуляторный пункт и пять шкафных газорегуляторных пунктов. Газ в села идет с автоматизированной газораспределительной станции «Жаркент» в Панфиловском районе. Ее мощностей хватает, чтобы надежно снабжать подключенные дома.

С начала года в области Жетысу газифицировали еще девять сел Кербулакского района.

Работу ведут АО «QazaqGaz Aimaq», Министерство энергетики, АО «НК «QazaqGaz» и акиматы. Так выполняется поручение Главы государства довести уровень газификации страны до 80%.