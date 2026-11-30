Снег, метель и гололёд: Казахстан накроет непогода 30 ноября
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Штормовое предупреждение объявили во всех регионах Казахстана на понедельник, 30 ноября. Синоптики прогнозируют снег, метель, гололёд, туман и сильный ветер, сообщает Казгидромет. В Астане ночью ожидаются снег и низовая метель. Температура воздуха опустится до -11...-13 градусов, днём будет -8...-10.
В Алматы утром и днём прогнозируют дождь со снегом и туман. Ночью температура составит +1...+3 градуса, днём — +6...+8. В Шымкенте ночью и утром ожидается туман, днём воздух прогреется до +9...+11 градусов. В Актау ночью осадков не ожидается, однако днём прогнозируют дождь. Температура составит 0...+2 градуса ночью и +4...+6 днём. Ветер усилится до 9–14 м/с.
На севере и востоке страны ожидаются снег и метель. В Петропавловске днём порывы ветра могут достигать 15–20 м/с, в Семее прогнозируют снег, гололёд и низовую метель. В ряде регионов также ожидается туман, в том числе в Атырауской, Западно-Казахстанской, Жамбылской и Кызылординской областях.
В горных районах Жетісу прогнозируют сильный снег и гололёд, порывы ветра местами могут достигать 25 м/с. Самая низкая температура ночью ожидается в Актобе — до -15 градусов. Водителям и пешеходам рекомендуют учитывать погодные условия и соблюдать осторожность на дорогах.
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