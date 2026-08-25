Грозы, туман и сильный ветер: штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 26 августа

В ряде регионов Казахстана 26 августа ожидается ухудшение погоды. Синоптики предупреждают о грозах, тумане, сильном ветре и высокой пожарной опасности, передает BAQ.KZ со ссылкой на «Казгидромет».

Где ожидаются дожди и грозы

В Восточно-Казахстанской области прогнозируются дождь и гроза, на севере и востоке – временами сильный дождь, днем возможны град и шквал. Ночью и утром ожидается туман. Порывы северо-западного ветра могут достигать 15–20 м/с.

В области Абай на севере и востоке пройдут дождь и гроза. Ночью и утром на севере возможен туман, ветер усилится до 15–20 м/с.

В Актюбинской области ночью на севере, а днем на западе, севере и юге ожидаются дождь и гроза. Порывы ветра также могут достигать 15–20 м/с.

Дождь и гроза прогнозируются в области Жетысу, в том числе в горных районах. Ночью и утром в горах возможен туман. Ветер усилится до 15–20 м/с, днем местами – до 23–28 м/с.

В Костанайской области днем на западе и севере ожидаются дождь и гроза. Ночью и утром на севере прогнозируется туман. При этом днем на юге области сохранится сильная жара до +35 °C.

Небольшой дождь и гроза также ожидаются на юге и востоке Павлодарской области, а также на юге и востоке Атырауской области.

Туман и сильный ветер

В Акмолинской области ночью и утром на западе и юге ожидается туман.

Туман также прогнозируется ночью и утром на юге и востоке Северо-Казахстанской области. Днем ветер может усилиться до 15–20 м/с.

В Алматинской области ночью в горных районах возможны осадки в виде дождя и снега, а также туман. В горных районах ожидается ветер до 18 м/с.

В Туркестанской области днем 26 августа, а также ночью 27–28 августа на севере возможна пыльная буря. Порывы ветра составят 15–20 м/с.

Сохраняется пожарная опасность

Особое предупреждение синоптиков касается риска возникновения пожаров.

Чрезвычайная пожарная опасность ожидается в Кызылординской и Западно-Казахстанской областях. Она также сохраняется в области Улытау и Жамбылской области. На юге Карагандинской области сохраняется чрезвычайная, а на востоке – высокая пожарная опасность.

В Мангистауской области днем прогнозируется сильная жара до +38…+39 °C.

«Казгидромет» рекомендует учитывать штормовые предупреждения при планировании поездок и работ на открытом воздухе.