«ИИ не должен думать вместо ребёнка»: как нейросети меняют школы Казахстана

Казахстанские школьники с нового учебного года изучают искусственный интеллект уже с начальных классов. Дети учатся создавать изображения и тексты с помощью нейросетей, а старшеклассники осваивают основы машинного обучения. Но можно ли доверить ChatGPT домашние задания и не приведёт ли это к тому, что школьники перестанут думать самостоятельно? Как меняется обучение, редакции BAQ.KZ рассказали в Министерстве просвещения и в столичной гимназии.

Что изменилось в школьной программе

Как сообщили в Министерстве просвещения в ответ на запрос редакции BAQ.KZ, с 2026-2027 учебного года школьники с 1-го по 11-й класс начнут изучать основы искусственного интеллекта.

Обучение начинается с простых примеров и постепенно переходит к более сложным технологиям.

Уже во втором классе детям объясняют, почему нельзя передавать нейросетям личные данные, включая адрес, телефон и пароли, а также учат проверять ответы цифровых систем.

В третьем и четвёртом классах школьники осваивают генерацию текстов и изображений, учатся правильно формулировать запросы к нейросетям.

В среднем звене изучают принципы работы алгоритмов, авторские права, плагиат и способы проверки сгенерированной информации. А в 10-11-х классах – основы машинного обучения и нейронных сетей.

Как ИИ используют на уроках

Заместитель директора школы-гимназии Астаны Шахеризада Раш рассказала, что в младших классах искусственный интеллект пока чаще помогает учителю, чем используется детьми самостоятельно.

С его помощью педагоги создают иллюстрации, интерактивные упражнения, обучающие истории и наглядные материалы.

Например, на математике нейросети помогают визуализировать условия задач, на литературном чтении – показать героев произведений, а на естествознании – объяснить процессы, которые сложно продемонстрировать в классе.

«Для нас искусственный интеллект – не новый учитель в классе, а новый ресурс в руках профессионального учителя», – подчеркнула Шахеризада Раш.

По её словам, младшие школьники с интересом воспринимают интерактивные материалы. Однако важно, чтобы цифровые инструменты помогали понимать предмет, а не просто делали урок ярче.

Кроме того, Шахеризада Раш подчеркнула, что с первого класса также вводится факультативный курс «Кибербезопасность», на котором детей учат безопасному поведению в цифровой среде.

Можно ли делать домашние задания с ChatGPT?

Один из главных вопросов – можно ли школьникам пользоваться ChatGPT и другими нейросетями при выполнении домашних заданий.

В Министерстве просвещения сообщили, что разработан проект единого стандарта применения ИИ в школах. Он должен установить требования к академической честности, использованию нейросетей при оценивании и защите персональных данных.

По мнению Шахеризады Раш, полностью запрещать нейросети не стоит. Гораздо важнее объяснить детям, в каких случаях их помощь допустима.

«Граница между помощью и списыванием проходит там, где заканчивается самостоятельная мыслительная деятельность ребёнка и начинается механическое присвоение готового результата», – считает она.

Она привела простой пример: если школьник самостоятельно решил задачу, а затем с помощью взрослого проверил ход рассуждений через цифровой инструмент, это может быть полезным способом обучения.

По словам заместителя директора, учитель должен заранее объяснять, для чего разрешено использовать ИИ, например для поиска идей, создания иллюстраций или проверки отдельных формулировок.

Не разучатся ли дети думать самостоятельно?

Шахеризада Раш считает, что один из главных рисков раннего использования нейросетей – привычка получать готовые ответы.

Если ребёнок постоянно обращается к искусственному интеллекту вместо самостоятельного поиска решения, это может негативно сказаться на мотивации к обучению и способности анализировать информацию.

Особенно важно учитывать, что именно в начальной школе формируются базовые навыки чтения, письма, логического мышления и концентрации внимания.

«Мы должны воспитать не поколение потребителей готовых ответов, а поколение детей, способных самостоятельно мыслить и осознанно использовать технологические возможности», – отметила она.

По её словам, нейросети могут помогать развивать творческие способности, если ребёнок остаётся автором своей идеи.

Например, при создании сказки школьник сначала должен самостоятельно придумать сюжет, персонажей и последовательность событий. И только затем с помощью педагога можно использовать ИИ для создания иллюстраций или сравнения вариантов оформления.

«Творчество начинается не с запроса к нейросети, а с собственной идеи ребёнка. Искусственный интеллект может помочь её развить, но не должен становиться её автором», – подчеркнула Шахеризада Раш.

Готовы ли учителя к новым технологиям?

По данным Министерства просвещения, с августа 2025 года на базе Национального центра повышения квалификации «Өрлеу» проводится обучение педагогов по программе использования генеративных моделей и составления запросов к ИИ.

Однако, как считает Шахеризада Раш, готовность педагогов к новым технологиям пока неоднородна.

По её словам, одного умения пользоваться нейросетью недостаточно. Учителю необходимо критически оценивать полученные материалы, адаптировать их под возраст детей и сохранять собственный подход к преподаванию.

«Искусственный интеллект может предложить структуру урока, задания, иллюстрации, варианты оценивания. Однако он не знает конкретного ребёнка так, как его знает учитель», – отметила она.

Педагог считает, что для успешного внедрения ИИ школам нужны практические курсы, методическая поддержка, проверенные цифровые инструменты и понятные правила безопасности.

При этом новые технологии, как отметила Шахеризада Раш, должны сокращать рутинную работу учителей, а не увеличивать количество отчётов.

ИИ внедряют и в сельских школах

В пресс-службе Министерства просвещения отметили, что отдельный проект касается малокомплектных школ.

«С 1 сентября 2026 года в 10 малокомплектных школах Павлодарской и Кызылординской областей запускается первый этап применения технологий искусственного интеллекта. На пилотном этапе проект будет расширен с охватом до 500 малокомплектных школ во всех регионах страны. В дальнейшем предусмотрено поэтапное масштабирование проекта: к 2029 году планируется охватить все 2 600 малокомплектных школ страны», – говорится в ответе ведомства.

Сможет ли искусственный интеллект заменить учителя?

По мнению Шахеризады Раш, технологии могут взять на себя часть технической работы, но не способны заменить живое общение с педагогом.

Учитель не только объясняет материал, но и замечает, когда ребёнок испытывает трудности, поддерживает его и помогает найти собственный способ решения задачи.

«Искусственный интеллект должен расширять интеллектуальные возможности ребёнка, а не подменять его интеллект. Именно в этом я вижу главную задачу современной начальной школы», – говорит она.

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