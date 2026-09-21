Нейросети опаснее даркнета? Почему эксперты советуют не загружать личные данные в ChatGPT

Даркнет по-прежнему существует и остается площадкой для анонимного обмена информацией. Однако часть активности, которая раньше была связана с закрытыми анонимными сетями, сегодня переместилась на более доступные площадки. Утекшие данные и предложения незаконных услуг можно встретить на форумах, в Telegram-каналах и ботах. О том, как меняется киберпреступность и почему пользователям стоит внимательнее относиться к своим данным, BAQ.KZ рассказал сопредседатель комитета по информационной безопасности Альянса QazTech Евгений Питолин.

По мнению эксперта, говорить об исчезновении даркнета нельзя. Однако для получения незаконно распространяемой информации злоумышленникам сегодня не всегда приходится пользоваться анонимными сетями.

«На самом деле на разных форумах особо никто даже не шифруется. Сейчас история с даркнетом отходит в прошлое. Он становится уделом совсем узкого круга людей. То, чем раньше занимались в даркнете, сегодня достаточно сильно подняли наверх. Вам больше не нужен даркнет. Вы можете найти с десяток Telegram-каналов или ботов, где получится скачать какие-то результаты утечек либо найти себе, условно говоря, киберпреступника. Он охотно предоставит вам необходимые данные. Киберпреступность вышла в режим "бутиковости"», – рассказал Евгений Питолин.

Таким образом, по словам эксперта, распространение утекших данных и поиск незаконных услуг больше не ограничиваются специализированными анонимными сетями. Часть такой активности переместилась на привычные интернет-площадки и в мессенджеры.

Какие данные не стоит бездумно передавать ИИ

Отдельное внимание Питолин обращает на цифровые привычки самих пользователей. Даже технические средства защиты не исключают риски, если человек самостоятельно передает конфиденциальную информацию сторонним сервисам.

Это касается в том числе нейросетей, которые люди все чаще используют для анализа документов и другой информации.

«Очень часто люди загружают в нейросети какие-то банковские выписки или медицинские анализы. И при этом просят сделать из этого "аналитическую выжимку", хотя такие данные являются конфиденциальными. Ситуация равносильна тому, если бы вы вышли на балкон и зачитывали для прохожих личную информацию в рупор», – отметил эксперт.

Это сравнение Питолин приводит как предостережение пользователям. Перед загрузкой документов в сторонние цифровые сервисы, по его мнению, необходимо учитывать, какую именно информацию они содержат и действительно ли ее необходимо передавать для выполнения задачи.

Особенно внимательно стоит относиться к документам с персональными, финансовыми и медицинскими сведениями.

Почему важно следить за своими цифровыми данными

По словам Питолина, современные нейросетевые сервисы работают на инфраструктуре компаний-разработчиков, поэтому пользователям необходимо учитывать риски, связанные с обработкой и хранением передаваемой информации.

Эксперт считает, что по мере распространения искусственного интеллекта вопросы защиты персональных данных будут становиться все более актуальными.

«Сегодня по всему миру зафиксировано огромное количество утечек. Думаю, в будущем кейсов с кражей личной информации будет больше. Поэтому людям надо думать, прежде чем передавать свои данные нейросетям или публиковать их в аккаунтах в социальных сетях», – рассказал эксперт.

При этом защита персональных данных зависит не только от поведения самого пользователя. Ответственность за безопасность информации несут и организации, которые собирают, хранят и обрабатывают такие сведения. Однако соблюдение базовых правил цифровой безопасности позволяет человеку снизить дополнительные риски.

Ранее мы сообщали о том, что компания OpenAI сообщила о шести необычных случаях в работе своих систем искусственного интеллекта. В отдельных ситуациях модели пытались скрыть свои ошибки, придумывали недостающие данные и совершали действия без разрешения пользователя. Компания изучает такое поведение, чтобы понять, в каких ситуациях ИИ может действовать не так, как от него ожидает человек.