В 2026-2027 учебном году в школах Казахстана будет введён ряд изменений. Среди них – обновлённый порядок аттестации педагогов, изменение системы оценивания в начальных классах, ужесточение требований к использованию смартфонов, внедрение искусственного интеллекта в образовательный процесс и переход на новые учебники.

Корреспондент BAQ.KZ представляет обзор основных изменений.

В новом учебном году в более чем 8 тысячах школ страны будут обучаться 4,1 млн учащихся. В первый класс будут приняты 380 тысяч детей, а в 11-й класс перейдут 227 тысяч учащихся.

Что изменится в аттестации

С 1 сентября 2026 года в пилотном режиме будет запущен новый порядок аттестации педагогов. Для каждого педагога будет сформирован профессиональный цифровой профиль. При оценивании будут учитываться качество преподавания, результаты обучения учащихся, профессиональные достижения, повышение квалификации и другие профессиональные показатели.

В рамках пилотного проекта не будет обязательного требования по подготовке эссе, авторской программы и учебно-методических материалов. Действующие квалификационные категории будут сохраняться до окончания срока их действия.

Как будут использовать смартфоны

Во время уроков использование смартфонов учащимися будет ограничено. Пользоваться телефоном разрешается только по специальному заданию учителя или в чрезвычайной ситуации. В школах могут быть предусмотрены специальные места для хранения смартфонов.

Как внедрят ИИ

С сентября 2026 года начнут внедряться новые подходы к использованию искусственного интеллекта в образовательном процессе. Для педагогов будет организовано обучение эффективному применению инструментов ИИ при подготовке к урокам и непосредственно в учебном процессе.

Сначала внедрение ИИ будет опробовано в пилотных школах. На первом этапе планируется охватить 10 школ, затем – 50, а после этого ещё 300 школ.

Кто получит новые учебники

В новом учебном году учащиеся 3-х и 7-х классов будут обучаться по обновлённым учебникам. Учебники педагоги выбирали через электронную платформу Etandau.

Какие курсы добавят

В 5-7-х классах будет преподаваться курс «Основы Конституции», в 8-11-х классах – «Закон и порядок», а в 5-11-х классах – курс «Личная безопасность».

Учащиеся будут получать знания в области правовой грамотности, прав и обязанностей граждан, кибербезопасности, действий в чрезвычайных ситуациях и предотвращения различных угроз.

Что изменится в начальной школе

Учебная программа по предмету «Математика» для 1-4-х классов будет пересмотрена: часть сложных тем упростят либо перенесут в программу средней школы.

Также будет обновлено содержание языковых предметов. Для детей, которые впервые начинают обучение на казахском языке, будет введена программа языковой адаптации.

Как будут оценивать младшеклассников

С 1 сентября учащиеся 2-4-х классов будут оцениваться по новой системе. Критериальное оценивание сохранится, при этом в 1-м классе оценки выставляться не будут.

Доля формативного оценивания в четвертной оценке увеличится с 25% до 50%. Кроме того, после завершения каждого раздела будет введено промежуточное оценивание.

При этом суммативное оценивание за четверть (СОЧ) проводиться не будет.

Четвертная оценка будет формироваться следующим образом:

50% – результаты формативного оценивания;

50% – результаты промежуточного оценивания.

В начальных классах также не будет проводиться модерация.

Когда будут каникулы

Учебный год начнётся 1 сентября 2026 года и завершится 25 мая 2027 года.