Как Казахстану подготовить смену для национальной сборной по футболу

Последние результаты молодежной сборной Казахстана U-21 вызывают вопросы о подготовке резерва для национальной команды. Ветеран казахстанского футбола Булат Есмагамбетов считает - молодежке необходимы постоянный костяк, регулярная игровая практика и тренер, умеющий работать с молодыми футболистами. Такое мнение он выразил в беседе с корреспондентом BAQ.KZ.

В трех последних матчах отбора на Евро-2027 казахстанцы уступили Англии — 2:4, Ирландии — 3:4 и Молдове — 2:3. За этот отрезок команда забила семь мячей и пропустила одиннадцать. При этом с Молдовой сборная Казахстана вела 2:0, но не удержала преимущество.

По мнению Есмагамбетова, объяснять неудачи достойной игрой против сильных соперников уже недостаточно. Молодежная сборная должна добиваться результата, поскольку именно ее футболисты в дальнейшем пополняют национальную команду.

«Говорили, что мы достойно проиграли Англии, достойно проиграли Ирландии. Но сколько лет мы уже достойно проигрываем? Нужен конкретный результат. Сейчас тревожно: если молодежка так выступает, какое пополнение получит национальная сборная?» — отметил он.

Почему команде нужен постоянный костяк

Одной из проблем эксперт назвал отсутствие стабильного состава. По его мнению, постоянные перемещения футболистов между молодежной и национальной сборными осложняют работу тренеров и мешают формированию команды.

«Нужно определиться, кто в молодежке выступает, кто — в национальной сборной. Если игрок подходит по возрасту для молодежки, приглашается в национальную, но пока там не тянет, пусть играет в молодежке весь отбор. Не надо дергать игроков туда-сюда. Это мешает и тренерам: то есть игрок, то нет. В молодежке обязательно должен быть костяк», - подчеркнул Есмагамбетов.

Другой важный вопрос - игровая практика в клубах. По оценке ветерана футбола, часть кандидатов в молодежную сборную получает лишь ограниченное время в Премьер-лиге, а другие выступают преимущественно в Первой лиге.

Есмагамбетов напомнил о том, что раньше в чемпионате действовало требование об обязательном участии молодого футболиста в составе команды. По его мнению, такой подход помогал обеспечивать молодых игроков регулярной практикой.

Каким должен быть тренер молодежной сборной

Эксперт считает, что при выборе наставника необходимо учитывать его умение работать именно с молодыми футболистами. Специалисту нужно дать время, обозначив конкретные задачи.

По словам Есмагамбетова, работа с молодежкой отличается от подготовки основной сборной. В национальной команде есть опытные футболисты, способные повести партнёров за собой. В молодежной сборной игроки примерно одного возраста и только накапливают международный опыт.

«Тренеру нужно подобрать игроков, расставить их по позициям, разговаривать с каждым, чтобы была единая команда и единая цель. Естественно, нужно хорошо знать психологию ребят. Вы выступаете за страну, защищаете ее честь — об этом надо напоминать, настраивать на борьбу, на успех, на победу», - считает ветеран футбола.

Кто готов к национальной сборной

Есмагамбетов убежден, что молодых футболистов необходимо постепенно подводить к выступлениям за основную команду. Для этого тренерские штабы национальной, молодежной и юношеских сборных должны тесно взаимодействовать.

По его мнению, при вызове футболиста важно понимать, насколько он готов к новому уровню и в какой команде сейчас принесет больше пользы.

При этом возраст, подчеркнул он, не должен становиться оправданием для игрока, который уже получил место в национальной сборной.

«Если ты приходишь в национальную сборную, должен показывать результат. Не должно быть такого: дайте время, он пока не приспособился, еще до взрослого футбола не дошел. Если выходишь на поле, должен приносить результат независимо от возраста. Разницы нет, тебе 18 лет, 36 или 40», - заключил эксперт.

Ранее генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола Скотт Манн назвал последний результат национальной сборной в Лиге наций неприемлемым и заявил о предстоящем комплексном анализе системы подготовки национальных команд.