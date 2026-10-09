Федерация футбола заявила о кардинальных решениях после неудачи сборной Казахстана

Генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола Скотт Манн выступил с обращением после неудачного результата национальной сборной. Он заявил, что последний результат для Федерации неприемлем и что сборная Казахстана не должна показывать такой уровень игры. По словам Манна, КФФ не намерена искать оправдания или перекладывать ответственность на отдельных людей.

При этом окончательные решения будут приниматься после завершения текущего цикла. Казахстану предстоят матчи с Молдовой на выезде и Словакией в Астане. После завершения цикла Федерация проведет полный анализ работы национальной сборной.

Оценят подготовку команды, кадровые решения, тренировочный процесс, работу тренерского штаба и результаты. Анализ также затронет систему подготовки национальных команд от U15 до U21, технический центр и департамент национальных сборных.