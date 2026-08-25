Какие спортивные секции бесплатно доступны детям в Алматы

В Алматы дети могут бесплатно заниматься спортом в школах и клубах, подведомственных Управлению спорта города. В преддверии нового учебного года родители могут выбрать подходящее направление с учетом возраста, интересов и физических возможностей ребенка.

В спортивных организациях города доступны занятия по легкой и тяжелой атлетике, боксу, дзюдо, борьбе, тхэквондо, каратэ, плаванию, гимнастике, велоспорту, гребле, фехтованию, лыжному спорту, биатлону, хоккею, баскетболу, волейболу, шахматам и другим видам спорта.

Как записать ребенка

Чтобы записать ребенка в спортивную школу, необходимо:

Выбрать вид спорта с учетом возраста и интересов ребенка. Найти спортивную школу, где есть соответствующее направление. Уточнить условия приема и сроки отбора. Подготовить необходимые документы. Прийти на отбор вместе с ребенком. После успешного прохождения отбора приступить к тренировкам.

При приеме учитываются возраст ребенка, уровень физической подготовки и способности к выбранному виду спорта.

Какие документы нужны

Для поступления могут потребоваться:

медицинская справка о допуске к занятиям спортом;

копия свидетельства о рождении ребенка;

ИИН ребенка;

копия удостоверения личности одного из родителей;

две фотографии размером 3×4;

медицинские документы по формам 063/у и 026/у;

копии документов о спортивных разрядах и достижениях – при наличии.

Требования к возрасту, отбору и перечню документов могут отличаться в зависимости от спортивной школы и выбранного направления. Поэтому перед подачей заявления рекомендуется уточнить информацию непосредственно в выбранной организации.

Где можно заниматься

№1 Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва

Виды спорта: тяжелая атлетика, гребля на байдарках и каноэ, греко-римская борьба, велоспорт, вольная борьба, плавание, баскетбол, дзюдо, тхэквондо, шахматы.

Адрес: Медеуский район, ул. Жетбаева, 43/4.

Телефон: 8 701 300 05 92.

№2 Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва

Виды спорта: легкая атлетика, бокс, тхэквондо, греко-римская борьба, хоккей на траве.

Адрес: ул. Брусиловского, 134А.

Телефон: 8 (727) 301-98-38.

№3 Комплексная детско-юношеская школа

Виды спорта: прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье, лыжные гонки, биатлон, конькобежный спорт, шорт-трек, фигурное катание, сноуборд, фристайл, горнолыжный спорт, хоккей с шайбой, керлинг.

Адрес: проспект Абая, 44/3.

Телефон: 248-47-54.

№5 Специализированная комплексная детско-юношеская спортивно-техническая школа

Виды спорта: пулевая и стендовая стрельба, дзюдо, вольная и греко-римская борьба, плавание, прыжки в воду, водное поло, артистическое плавание, стрельба из лука, настольный теннис, тогызкумалак.

Адрес: микрорайон Жас Канат, 24Б.

Телефон: +7 707 967 24 95.

№6 Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва

Виды спорта: дзюдо, тхэквондо, каратэ, бокс, вольная и греко-римская борьба.

Адрес: Алатауский район, микрорайон Зердели, 1/122.

Телефон: +7 707 001 08 01.

№7 Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва

Виды спорта: дзюдо, тхэквондо WT, настольный теннис, бадминтон, волейбол, художественная гимнастика, баскетбол, бокс.

Адреса: Турксибский район, ул. Рихарда Зорге, 8А; Жетысуский район, ул. Жайсан, 20/1.

Телефоны: +7 (727) 251-16-55, +7 (727) 351-86-95.

№8 Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва

Виды спорта: фехтование, современное пятиборье, тхэквондо WT, спортивное скалолазание, триатлон, спортивные танцы, шахматы.

Адрес: микрорайон Достык, ул. Садуакасова, 35, корпус 1.

Телефон: 393-52-82.

№9 Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва

Виды спорта: спортивная гимнастика, прыжки на батуте, спортивная акробатика, дзюдо, вольная борьба, брейкинг.

Адрес: Ауэзовский район, 1-й микрорайон, 20А.

Телефоны: 8 (727) 390-62-64, 8 (727) 390-62-63.

№10 Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва

Виды спорта: бокс, тхэквондо WT, каратэ WKF, плавание, дзюдо, тяжелая атлетика, фехтование.

Адрес: ул. Казыбаева, 286/2.

Телефон: 8 (727) 220-36-56.

Какие есть спортивные клубы

Спортивный клуб «Алматы» для людей с инвалидностью

В клубе доступны плавание, легкая атлетика, тогызкумалак, шашки, шахматы, мини-футбол, футбол, пауэрлифтинг, армрестлинг, настольный теннис, борьба, стрельба из лука, сидячий волейбол, бадминтон, голбол, тхэквондо, дзюдо, танцы и теннис на колясках, паравелоспорт, бочча и другие направления.

Адрес: Медеуский район, ул. Мақатаева, 13.

Телефон: +7 (727) 397-57-55.

Клуб национальных и конных видов спорта

Виды спорта: қазақша күрес, единоборства, тогызкумалак, асық ату, охота с ловчими птицами, конный спорт, кокпар, аударыспақ, жамбы ату, теңге ілу, традиционная стрельба из лука, байге.

Адрес: ул. Сатпаева, 29/3, Центральный стадион, вход №3.

Телефон: +7 708 311 15 01.

Клуб неолимпийских и массовых видов спорта

Виды спорта: кикбоксинг, джиу-джитсу, ушу-саньда, различные направления каратэ, муай-тай, самбо, грэпплинг, ММА, армрестлинг, пауэрлифтинг, спортивный туризм, спортивное ориентирование, альпинизм, падел и другие направления.

Адреса: ул. Сатпаева, 29/3, вход №3; микрорайон Айнабулак-2, 65/1, ДСК «Айнабулак».

Телефон: +7 (727) 292-13-50.

Сколько стоят занятия

Занятия в спортивных школах и клубах, подведомственных Управлению спорта города Алматы, проводятся бесплатно.

Перед посещением выбранной школы родителям рекомендуется заранее уточнить наличие набора, возрастные требования, расписание и условия отбора.

Ранее сообщалось, что в Астане стартовал бесплатный набор в спортивные школы.

При зачислении учитываются возраст ребенка, его физические данные, способности и требования конкретного вида спорта.

В этом году детям предлагают широкий выбор направлений:

художественная и спортивная гимнастика;

прыжки на батуте;

спортивное скалолазание;

биатлон и лыжные гонки;

конькобежный спорт;

греко-римская и женская борьба;

академическая гребля;

гребля на байдарках и каноэ;

прыжки в воду;

стрельба из лука и стендовая стрельба;

легкая атлетика;

футбол и футзал;

хоккей с шайбой.

На художественную и спортивную гимнастику приглашают детей 2020 года рождения.

В отделение прыжков на батуте принимают девочек и мальчиков 2019-2021 годов рождения. На момент подачи заявления ребенку должно исполниться полных пять лет.

Спортивным скалолазанием могут заниматься дети 2017-2020 годов рождения, достигшие шестилетнего возраста.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 28-25-61.