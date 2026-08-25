Какие спортивные секции бесплатно доступны детям в Алматы
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В Алматы дети могут бесплатно заниматься спортом в школах и клубах, подведомственных Управлению спорта города. В преддверии нового учебного года родители могут выбрать подходящее направление с учетом возраста, интересов и физических возможностей ребенка.
В спортивных организациях города доступны занятия по легкой и тяжелой атлетике, боксу, дзюдо, борьбе, тхэквондо, каратэ, плаванию, гимнастике, велоспорту, гребле, фехтованию, лыжному спорту, биатлону, хоккею, баскетболу, волейболу, шахматам и другим видам спорта.
Как записать ребенка
Чтобы записать ребенка в спортивную школу, необходимо:
- Выбрать вид спорта с учетом возраста и интересов ребенка.
- Найти спортивную школу, где есть соответствующее направление.
- Уточнить условия приема и сроки отбора.
- Подготовить необходимые документы.
- Прийти на отбор вместе с ребенком.
- После успешного прохождения отбора приступить к тренировкам.
При приеме учитываются возраст ребенка, уровень физической подготовки и способности к выбранному виду спорта.
Какие документы нужны
Для поступления могут потребоваться:
- медицинская справка о допуске к занятиям спортом;
- копия свидетельства о рождении ребенка;
- ИИН ребенка;
- копия удостоверения личности одного из родителей;
- две фотографии размером 3×4;
- медицинские документы по формам 063/у и 026/у;
- копии документов о спортивных разрядах и достижениях – при наличии.
Требования к возрасту, отбору и перечню документов могут отличаться в зависимости от спортивной школы и выбранного направления. Поэтому перед подачей заявления рекомендуется уточнить информацию непосредственно в выбранной организации.
Где можно заниматься
№1 Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва
Виды спорта: тяжелая атлетика, гребля на байдарках и каноэ, греко-римская борьба, велоспорт, вольная борьба, плавание, баскетбол, дзюдо, тхэквондо, шахматы.
Адрес: Медеуский район, ул. Жетбаева, 43/4.
Телефон: 8 701 300 05 92.
№2 Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва
Виды спорта: легкая атлетика, бокс, тхэквондо, греко-римская борьба, хоккей на траве.
Адрес: ул. Брусиловского, 134А.
Телефон: 8 (727) 301-98-38.
№3 Комплексная детско-юношеская школа
Виды спорта: прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье, лыжные гонки, биатлон, конькобежный спорт, шорт-трек, фигурное катание, сноуборд, фристайл, горнолыжный спорт, хоккей с шайбой, керлинг.
Адрес: проспект Абая, 44/3.
Телефон: 248-47-54.
№5 Специализированная комплексная детско-юношеская спортивно-техническая школа
Виды спорта: пулевая и стендовая стрельба, дзюдо, вольная и греко-римская борьба, плавание, прыжки в воду, водное поло, артистическое плавание, стрельба из лука, настольный теннис, тогызкумалак.
Адрес: микрорайон Жас Канат, 24Б.
Телефон: +7 707 967 24 95.
№6 Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва
Виды спорта: дзюдо, тхэквондо, каратэ, бокс, вольная и греко-римская борьба.
Адрес: Алатауский район, микрорайон Зердели, 1/122.
Телефон: +7 707 001 08 01.
№7 Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва
Виды спорта: дзюдо, тхэквондо WT, настольный теннис, бадминтон, волейбол, художественная гимнастика, баскетбол, бокс.
Адреса: Турксибский район, ул. Рихарда Зорге, 8А; Жетысуский район, ул. Жайсан, 20/1.
Телефоны: +7 (727) 251-16-55, +7 (727) 351-86-95.
№8 Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва
Виды спорта: фехтование, современное пятиборье, тхэквондо WT, спортивное скалолазание, триатлон, спортивные танцы, шахматы.
Адрес: микрорайон Достык, ул. Садуакасова, 35, корпус 1.
Телефон: 393-52-82.
№9 Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва
Виды спорта: спортивная гимнастика, прыжки на батуте, спортивная акробатика, дзюдо, вольная борьба, брейкинг.
Адрес: Ауэзовский район, 1-й микрорайон, 20А.
Телефоны: 8 (727) 390-62-64, 8 (727) 390-62-63.
№10 Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва
Виды спорта: бокс, тхэквондо WT, каратэ WKF, плавание, дзюдо, тяжелая атлетика, фехтование.
Адрес: ул. Казыбаева, 286/2.
Телефон: 8 (727) 220-36-56.
Какие есть спортивные клубы
Спортивный клуб «Алматы» для людей с инвалидностью
В клубе доступны плавание, легкая атлетика, тогызкумалак, шашки, шахматы, мини-футбол, футбол, пауэрлифтинг, армрестлинг, настольный теннис, борьба, стрельба из лука, сидячий волейбол, бадминтон, голбол, тхэквондо, дзюдо, танцы и теннис на колясках, паравелоспорт, бочча и другие направления.
Адрес: Медеуский район, ул. Мақатаева, 13.
Телефон: +7 (727) 397-57-55.
Клуб национальных и конных видов спорта
Виды спорта: қазақша күрес, единоборства, тогызкумалак, асық ату, охота с ловчими птицами, конный спорт, кокпар, аударыспақ, жамбы ату, теңге ілу, традиционная стрельба из лука, байге.
Адрес: ул. Сатпаева, 29/3, Центральный стадион, вход №3.
Телефон: +7 708 311 15 01.
Клуб неолимпийских и массовых видов спорта
Виды спорта: кикбоксинг, джиу-джитсу, ушу-саньда, различные направления каратэ, муай-тай, самбо, грэпплинг, ММА, армрестлинг, пауэрлифтинг, спортивный туризм, спортивное ориентирование, альпинизм, падел и другие направления.
Адреса: ул. Сатпаева, 29/3, вход №3; микрорайон Айнабулак-2, 65/1, ДСК «Айнабулак».
Телефон: +7 (727) 292-13-50.
Сколько стоят занятия
Занятия в спортивных школах и клубах, подведомственных Управлению спорта города Алматы, проводятся бесплатно.
Перед посещением выбранной школы родителям рекомендуется заранее уточнить наличие набора, возрастные требования, расписание и условия отбора.
Ранее сообщалось, что в Астане стартовал бесплатный набор в спортивные школы.
При зачислении учитываются возраст ребенка, его физические данные, способности и требования конкретного вида спорта.
В этом году детям предлагают широкий выбор направлений:
- художественная и спортивная гимнастика;
- прыжки на батуте;
- спортивное скалолазание;
- биатлон и лыжные гонки;
- конькобежный спорт;
- греко-римская и женская борьба;
- академическая гребля;
- гребля на байдарках и каноэ;
- прыжки в воду;
- стрельба из лука и стендовая стрельба;
- легкая атлетика;
- футбол и футзал;
- хоккей с шайбой.
На художественную и спортивную гимнастику приглашают детей 2020 года рождения.
В отделение прыжков на батуте принимают девочек и мальчиков 2019-2021 годов рождения. На момент подачи заявления ребенку должно исполниться полных пять лет.
Спортивным скалолазанием могут заниматься дети 2017-2020 годов рождения, достигшие шестилетнего возраста.
Дополнительную информацию можно получить по телефону 28-25-61.
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