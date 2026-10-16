Кататься на коньках в Астане можно будет уже в октябре
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Ждать настоящих морозов, чтобы встать на коньки, жителям Астаны в этом году не придется. В Алматинском районе столицы уже вовсю обустраивают каток Triathlon Ice Park площадью 1 200 квадратных метров. Открыть его обещают в конце октября, а лед там будет держаться даже тогда, когда на улице еще относительно тепло.
Секрет в специальном холодильном оборудовании и технологии, которая поддерживает лед в нужном состоянии. Так что сезон на этом катке начнется раньше, чем на обычных открытых площадках, которые зависят от погоды.
К открытию площадку нарядят по-новогоднему. Появятся праздничный декор и иллюминация, так что кататься можно будет в настоящей зимней атмосфере, даже если снег еще не выпал.
Приходить со своими коньками не обязательно, их можно будет взять напрокат. А когда руки и ноги начнут мерзнуть, можно будет зайти в теплую зону отдыха, выпить горячего и перекусить.
Новый каток рассчитан на тех, кто хочет провести зимний вечер активно, будь то с семьей, друзьями или в одиночку под музыку на льду.
Это не единственный новый каток в столице этой зимой. 15 ноября в Линейном парке планируют открыть ледовый парк ASTANA WINTER PARK. Там будет 6 тысяч квадратных метров льда и ледовая дорожка длиной 1,4 км, а кататься можно будет до 31 марта 2027 года.
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